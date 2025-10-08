Молдавия подтвердила курс на милитаризацию, заявил политолог

КИШИНЕВ, 8 окт — РИА Новости. Военная стратегия подтверждает курс Молдавии на дальнейшую милитаризацию и следование в канве военной риторики Европейского союза, а определение конкретного врага в лице России идет вразрез с нейтральным статусом республики, заявил РИА Новости молдавский политолог Александр Кориненко.
Ранее в среду правительство Молдавии утвердило военную стратегию на 2025–2035 годы, которая предполагает постепенное увеличение бюджета на оборону, а также увеличение численности военнослужащих, технологическую модернизацию и приведение оборонной сферы в соответствие с европейскими и международными стандартами. При этом в документе подчеркивается, что развитие военных способностей будет осуществлено с соблюдением нейтралитета государства.
"Главным врагом, безусловно, там названа Россия, и здесь без удивления, без каких-то новшеств – политика властей за последние годы не изменилась. Эта военная доктрина соответствует тем стратегиям национальной безопасности, которые в Молдавии уже были приняты прежде. И она только подтверждает курс Молдовы на дальнейшую милитаризацию и следование в канве военной риторики Европейского Союза, наступая на горло нашему нейтралитету. Потому что когда мы конкретно называем врага, это уже идет вразрез с нашим нейтральным статусом", - сказал Кориненко.
Политолог обратил внимание на то, как в принятой военной стратегии объясняется соблюдение нейтралитета, прописанного в конституции республики.
"В доктрине написали, что если мы нейтральная страна, это не значит, что мы должны быть безынициативны, не защищаться, не предпринимать меры по защите. Нет, я безусловно согласен - любая нейтральная страна, у нас есть пример Швейцарии, должна активно тренировать солдат, должна проводить учения и так далее. Это гарантия нейтралитета. Но при этом никто из нейтральных стран, подготавливая свою армию, не называет конкретного врага, потому что это соблюдение нейтралитета", - подчеркнул политолог.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавии Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.