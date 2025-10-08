Молдавия подтвердила курс на милитаризацию, заявил политолог

КИШИНЕВ, 8 окт — РИА Новости. Военная стратегия подтверждает курс Молдавии на дальнейшую милитаризацию и следование в канве военной риторики Европейского союза, а определение конкретного врага в лице России идет вразрез с нейтральным статусом республики, заявил РИА Новости молдавский политолог Александр Кориненко.