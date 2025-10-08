Рейтинг@Mail.ru
Молдавия подтвердила курс на милитаризацию, заявил политолог - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:33 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/moldaviya-2047049847.html
Молдавия подтвердила курс на милитаризацию, заявил политолог
Молдавия подтвердила курс на милитаризацию, заявил политолог - РИА Новости, 08.10.2025
Молдавия подтвердила курс на милитаризацию, заявил политолог
Военная стратегия подтверждает курс Молдавии на дальнейшую милитаризацию и следование в канве военной риторики Европейского союза, а определение конкретного... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T13:33:00+03:00
2025-10-08T13:33:00+03:00
в мире
нато
молдавия
майя санду
россия
швейцария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_570bf3ef4b10efd7910117f0e06d404b.jpg
https://ria.ru/20251008/strategiya-2047016750.html
https://ria.ru/20251002/peskov-2045812990.html
молдавия
россия
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230753_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b52b4d3674c9274cf1d044a0cae97401.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нато, молдавия, майя санду, россия, швейцария
В мире, НАТО, Молдавия, Майя Санду, Россия, Швейцария
Молдавия подтвердила курс на милитаризацию, заявил политолог

Кориненко указал на главное в военной стратегии Молдавии до 2035 года

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 8 окт — РИА Новости. Военная стратегия подтверждает курс Молдавии на дальнейшую милитаризацию и следование в канве военной риторики Европейского союза, а определение конкретного врага в лице России идет вразрез с нейтральным статусом республики, заявил РИА Новости молдавский политолог Александр Кориненко.
Ранее в среду правительство Молдавии утвердило военную стратегию на 2025–2035 годы, которая предполагает постепенное увеличение бюджета на оборону, а также увеличение численности военнослужащих, технологическую модернизацию и приведение оборонной сферы в соответствие с европейскими и международными стандартами. При этом в документе подчеркивается, что развитие военных способностей будет осуществлено с соблюдением нейтралитета государства.
Здание парламента Молдавии - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В Молдавии утвердили военную стратегию на 10 лет
11:45
"Главным врагом, безусловно, там названа Россия, и здесь без удивления, без каких-то новшеств – политика властей за последние годы не изменилась. Эта военная доктрина соответствует тем стратегиям национальной безопасности, которые в Молдавии уже были приняты прежде. И она только подтверждает курс Молдовы на дальнейшую милитаризацию и следование в канве военной риторики Европейского Союза, наступая на горло нашему нейтралитету. Потому что когда мы конкретно называем врага, это уже идет вразрез с нашим нейтральным статусом", - сказал Кориненко.
Политолог обратил внимание на то, как в принятой военной стратегии объясняется соблюдение нейтралитета, прописанного в конституции республики.
"В доктрине написали, что если мы нейтральная страна, это не значит, что мы должны быть безынициативны, не защищаться, не предпринимать меры по защите. Нет, я безусловно согласен - любая нейтральная страна, у нас есть пример Швейцарии, должна активно тренировать солдат, должна проводить учения и так далее. Это гарантия нейтралитета. Но при этом никто из нейтральных стран, подготавливая свою армию, не называет конкретного врага, потому что это соблюдение нейтралитета", - подчеркнул политолог.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавии Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Песков прокомментировал позицию Санду по присутствию военных России в ПМР
2 октября, 11:55
 
В миреНАТОМолдавияМайя СандуРоссияШвейцария
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала