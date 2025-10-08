Молдавская оппозиция обвинила силовиков в организованной слежке

КИШИНЕВ, 8 окт — РИА Новости. Прошедшая в парламент Молдавии оппозиционная партия "Демократия дома" обвинила молдавские силовые структуры в организованной слежке, говорится в заявлении политформирования.

По данным политформирования, в операции по слежке были задействованы Генеральный инспекторат полиции, Инспекторат расследований и Служба информации и безопасности республики.