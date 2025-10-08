Рейтинг@Mail.ru
Молдавская оппозиция обвинила силовиков в организованной слежке - РИА Новости, 08.10.2025
13:26 08.10.2025
Молдавская оппозиция обвинила силовиков в организованной слежке
Молдавская оппозиция обвинила силовиков в организованной слежке
Прошедшая в парламент Молдавии оппозиционная партия "Демократия дома" обвинила молдавские силовые структуры в организованной слежке, говорится в заявлении... РИА Новости, 08.10.2025
в мире
молдавия
россия
румыния
майя санду
джордже симион
политические партии
парламентские выборы в молдавии
молдавия
россия
румыния
в мире, молдавия, россия, румыния, майя санду, джордже симион, политические партии, парламентские выборы в молдавии
В мире, Молдавия, Россия, Румыния, Майя Санду, Джордже Симион, Политические партии, Парламентские выборы в Молдавии
Молдавская оппозиция обвинила силовиков в организованной слежке

Молдавская партия "Демократия дома" обвинила силовые структуры страны в слежке

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 8 окт — РИА Новости. Прошедшая в парламент Молдавии оппозиционная партия "Демократия дома" обвинила молдавские силовые структуры в организованной слежке, говорится в заявлении политформирования.
ЦИК Молдавии в пятницу рассмотрел жалобу правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) и полиции против партии "Демократия дома", которой ставили в вину публикацию агитационных материалов на платформе TikTok в день тишины, а также вовлечение в кампанию иностранных официальных лиц бывшего кандидата в президенты Румынии, лидера оппозиционной румынской партии "Альянс за объединение румын" Джордже Симиона. ПДС требовала аннулировать регистрацию партии в качестве политического конкурента. Однако ЦИК постановил, что не может аннулировать регистрацию партии уже после выборов, поэтому информация о нарушениях будет передана Конституционному суду, которому предстоит утвердить мандаты новых депутатов. Тем не менее партия "Демократия дома" в течение года не будет получать дотаций из госбюджета, которые положены всем партиям, попавшим в парламент, хотя, предварительно, она получит 6 мандатов из 101 возможных.
"Политическая партия "Демократия дома" решительно осуждает злоупотребления и методы слежки, запугивания, которым мы подвергались в последние месяцы… Мы считаем эти практики неприемлемыми в государстве, которое провозглашает себя демократическим и европейским. Они представляют прямую угрозу политической свободе, честной конкуренции и праву каждого гражданина свободно участвовать в общественной жизни", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.
По данным политформирования, в операции по слежке были задействованы Генеральный инспекторат полиции, Инспекторат расследований и Служба информации и безопасности республики.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. Окончательное распределение депутатских мандатов будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете. При этом уже ясно, что ПДС получит большинство мест в 101-местном парламенте, так что Молдавию на ближайшие четыре года снова ждет подконтрольный президенту законодательный орган.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.
В миреМолдавияРоссияРумынияМайя СандуДжордже СимионПолитические партииПарламентские выборы в Молдавии
 
 
