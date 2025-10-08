Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Молдавии рассказал, чего жители ждут от нового правительства - РИА Новости, 08.10.2025
07:31 08.10.2025
Экс-премьер Молдавии рассказал, чего жители ждут от нового правительства
Экс-премьер Молдавии рассказал, чего жители ждут от нового правительства - РИА Новости, 08.10.2025
Экс-премьер Молдавии рассказал, чего жители ждут от нового правительства
Жители Молдавии ждут от нового правительства не политических лозунгов и антироссийской риторики, а конкретных шагов в сфере экономики и энергетики, особенно... РИА Новости, 08.10.2025
в мире
молдавия
россия
европа
владимир филат
майя санду
либерально-демократическая партия молдавии
молдавия
россия
европа
в мире, молдавия, россия, европа, владимир филат, майя санду, либерально-демократическая партия молдавии
В мире, Молдавия, Россия, Европа, Владимир Филат, Майя Санду, Либерально-демократическая партия Молдавии
Экс-премьер Молдавии рассказал, чего жители ждут от нового правительства

Экс-премьер Молдавии Филат: власти должны перестать жить в логике выборов

Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 8 окт - РИА Новости. Жители Молдавии ждут от нового правительства не политических лозунгов и антироссийской риторики, а конкретных шагов в сфере экономики и энергетики, особенно накануне зимнего сезона, заявил бывший премьер, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок, - 49,8%, при этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. Окончательное распределение депутатских мандатов будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете, при этом уже ясно, что ПДС получит большинство мест в 101-местном парламенте, так что Молдавию на ближайшие четыре года снова ждет подконтрольный президенту законодательный орган.
Власти Молдавии объявили Таубер в международный розыск
Вчера, 23:34
Власти Молдавии объявили Таубер в международный розыск
Вчера, 23:34
"Власти обязаны перестать жить в логике избирательной кампании, когда запугивали жителей страны Россией. Истории про злых русских и российских военных больше не должны звучать: эта тема уже отыграна, результат получен. Теперь нужно заниматься делом: экономикой, энергетикой. Грядет отопительный сезон, цены растут", - написал политик в Telegram-канале.
Филат также обратил внимание на непрозрачность в вопросе закупки газа.
"Нам говорят, что запасы (газа - ред.) на зиму уже куплены, но никто не сообщил, по какой цене, и какие будут тарифы. Это должно быть ясно заранее, потому что предсказуемость - основа нормальной экономики", - отметил экс-премьер.
Филат подчеркнул, что от нового правительства ждут конкретных действий, а не политических оправданий.
Влад Филат - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Филат обвинил правящую партию Молдавии в зачистке оппозиции
6 октября, 14:01
"Теперь уже нельзя ссылаться ни на кого. У президента - три года мандата, у ПДС - четыре. Пора работать на результат", - заключил лидер ЛДПМ.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти: в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция объявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В итоге, из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.
Экс-депутата Молдавии задержали после попытки сбежать на Украину
3 октября, 20:01
Экс-депутата Молдавии задержали после попытки сбежать на Украину
3 октября, 20:01
 
В миреМолдавияРоссияЕвропаВладимир ФилатМайя СандуЛиберально-демократическая партия Молдавии
 
 
