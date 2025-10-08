https://ria.ru/20251008/mishustin-2047058547.html
Мишустин рассказал об использовании ИИ в сельском хозяйстве
Применение искусственного интеллекта в российском растениеводстве, животноводстве и пищевой промышленности развивается, это позволит аграриям снижать издержки
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Применение искусственного интеллекта в российском растениеводстве, животноводстве и пищевой промышленности развивается, это позволит аграриям снижать издержки и повышать эффективность, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Развивается использование искусственного интеллекта в растениеводстве, животноводстве и пищевой промышленности... Его применение позволит автономно управлять сельскохозяйственной техникой, когда на поля выводят беспилотные комбайны и тракторы. Отслеживать, как налажен процесс на перерабатывающих предприятиях. Проводить мониторинг состояния растений и животных... Контролировать также санитарные нормы в пищепроме. В итоге – аграрии смогут снижать издержки и повышать эффективность", - сказал Мишустин
, выступая на пленарном заседании Российской агропромышленной выставки "Золотая осень".
Российский премьер подчеркнул важность использования отечественных программных решений при создании инноваций в сельском хозяйстве, отметив, что через четыре года не менее 80% российских организаций будут работать на отечественном ПО.
"Это наивысший уровень продовольственной безопасности. На основе которого будем развивать агросектор в ближайшие годы", - добавил он.