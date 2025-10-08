Мишустин рассказал об использовании ИИ в сельском хозяйстве

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Применение искусственного интеллекта в российском растениеводстве, животноводстве и пищевой промышленности развивается, это позволит аграриям снижать издержки и повышать эффективность, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Российский премьер подчеркнул важность использования отечественных программных решений при создании инноваций в сельском хозяйстве, отметив, что через четыре года не менее 80% российских организаций будут работать на отечественном ПО.