Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал об использовании ИИ в сельском хозяйстве - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:08 08.10.2025 (обновлено: 15:14 08.10.2025)
https://ria.ru/20251008/mishustin-2047058547.html
Мишустин рассказал об использовании ИИ в сельском хозяйстве
Мишустин рассказал об использовании ИИ в сельском хозяйстве - РИА Новости, 08.10.2025
Мишустин рассказал об использовании ИИ в сельском хозяйстве
Применение искусственного интеллекта в российском растениеводстве, животноводстве и пищевой промышленности развивается, это позволит аграриям снижать издержки и РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T14:08:00+03:00
2025-10-08T15:14:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047072774_0:75:3078:1807_1920x0_80_0_0_33ec0ce10935d3d4bacc935ea132ade4.jpg
https://ria.ru/20251008/mishustin-2047056204.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047072774_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_df141f68aa58e02fc5771eba7eeff38a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал об использовании ИИ в сельском хозяйстве

Наивысший уровень продбезопасности. Мишустин высказался об ИИ в агропроме

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании в рамках XXVII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень – 2025"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании в рамках XXVII Российской агропромышленной выставки Золотая осень – 2025 - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Александр Миридонов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании в рамках XXVII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень – 2025"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Применение искусственного интеллекта в российском растениеводстве, животноводстве и пищевой промышленности развивается, это позволит аграриям снижать издержки и повышать эффективность, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"Развивается использование искусственного интеллекта в растениеводстве, животноводстве и пищевой промышленности... Его применение позволит автономно управлять сельскохозяйственной техникой, когда на поля выводят беспилотные комбайны и тракторы. Отслеживать, как налажен процесс на перерабатывающих предприятиях. Проводить мониторинг состояния растений и животных... Контролировать также санитарные нормы в пищепроме. В итоге – аграрии смогут снижать издержки и повышать эффективность", - сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании Российской агропромышленной выставки "Золотая осень".
Российский премьер подчеркнул важность использования отечественных программных решений при создании инноваций в сельском хозяйстве, отметив, что через четыре года не менее 80% российских организаций будут работать на отечественном ПО.
"Это наивысший уровень продовольственной безопасности. На основе которого будем развивать агросектор в ближайшие годы", - добавил он.
Покупательница в магазине - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Россияне и дальше смогут выбирать продукты по душе, заявил Мишустин
Вчера, 13:55
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала