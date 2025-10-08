Рейтинг@Mail.ru
13:55 08.10.2025
Россияне и дальше смогут выбирать продукты по душе, заявил Мишустин
общество
россия
михаил мишустин
россия
общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Россияне и дальше смогут выбирать продукты по душе, заявил Мишустин

Мишустин рассказал о состоянии российского рынка продовольствия

Покупательница в магазине. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российский рынок обеспечен продовольствием, россияне и дальше смогут выбирать те продукты, которые им нужны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Наш внутренний рынок обеспечен и сельскохозяйственным сырьем, и продовольствием. А значит, потребители смогут и дальше выбирать именно те продукты, которые им нужны", - сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании Российской агропромышленной выставки "Золотая осень".
ОбществоРоссияМихаил Мишустин
 
 
