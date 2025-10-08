Рейтинг@Mail.ru
13:51 08.10.2025 (обновлено: 13:53 08.10.2025)
Мишустин назвал одну из самых важных национальных целей России
Мишустин назвал одну из самых важных национальных целей России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал продовольственную безопасность России одной из самых важных национальных целей. РИА Новости, 08.10.2025
Мишустин назвал одну из самых важных национальных целей России

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал продовольственную безопасность России одной из самых важных национальных целей.
"Сегодня продовольственная безопасность страны, наверное, одна из самых важных национальных целей. Задачи, которые стоят перед нами, невозможны без нормального питания, чистой воды, экологии", - сказал Мишустин на церемонии вручения госнаград работникам АПК.
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Матвиенко заявила о вкладе России в продовольственную безопасность в мире
1 октября, 19:24
 
РоссияМихаил МишустинОбщество
 
 
