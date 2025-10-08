Рейтинг@Mail.ru
Глава МВФ указала на исключительно высокий уровень неопределенности в мире - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/mir-2047102411.html
Глава МВФ указала на исключительно высокий уровень неопределенности в мире
Глава МВФ указала на исключительно высокий уровень неопределенности в мире - РИА Новости, 08.10.2025
Глава МВФ указала на исключительно высокий уровень неопределенности в мире
Исключительно высокий уровень неопределенности в мире уже стал нормой и будет продолжать увеличиваться, считает директор-распорядитель Международного валютного... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T17:10:00+03:00
2025-10-08T17:10:00+03:00
в мире
кристалина георгиева
мвф
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754143063_0:0:2824:1588_1920x0_80_0_0_52c428db6f19c5b80270381629dd46b0.jpg
https://ria.ru/20251008/signal-2047101674.html
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754143063_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5d0afed8eac6c1236add035977074ec9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кристалина георгиева, мвф, вашингтон (штат)
В мире, Кристалина Георгиева, МВФ, Вашингтон (штат)
Глава МВФ указала на исключительно высокий уровень неопределенности в мире

Глава МВФ посоветовала пристегнуть ремни и привыкнуть к неопределенности в мире

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКристалина Георгиева
Кристалина Георгиева - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Кристалина Георгиева. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Исключительно высокий уровень неопределенности в мире уже стал нормой и будет продолжать увеличиваться, считает директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
«
"Исключительно высокая неопределенность в глобальном масштабе резко возросла и продолжает увеличиваться. Пристегните ремни: неопределенность - это новая норма, и она останется с нами надолго", - заявила она на выступлении в Вашингтоне.
Георгиева добавила, что рост неопределенности происходит на фоне глубоких преобразований в сферах геополитики, технологий, а также демографических изменений.
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Глава МВФ назвала рост спроса на золото тревожным сигналом
Вчера, 17:07
 
В миреКристалина ГеоргиеваМВФВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала