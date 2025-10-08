https://ria.ru/20251008/minzdrav-2047065955.html
Минздрав предложил обязать медстудентов заключать целевой договор
Минздрав предложил обязать медстудентов заключать целевой договор - РИА Новости, 08.10.2025
Минздрав предложил обязать медстудентов заключать целевой договор
Все медицинские студенты на бюджетной форме обучения, которые поступили в вуз не по целевой квоте, должны будут заключать целевой договор после начала обучения... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T14:39:00+03:00
2025-10-08T14:39:00+03:00
2025-10-08T14:39:00+03:00
общество
россия
татьяна семенова
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155003/37/1550033762_0:86:3337:1963_1920x0_80_0_0_6f926c4b0ad041696dbd0752c26485b7.jpg
https://ria.ru/20250920/minzdrav-2043240945.html
https://ria.ru/20250919/rossiya-2043022619.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155003/37/1550033762_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_012763dfe64ff0967b58a7710179014f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, татьяна семенова, госдума рф
Общество, Россия, Татьяна Семенова, Госдума РФ
Минздрав предложил обязать медстудентов заключать целевой договор
Минздрав хочет обязать медстудентов заключать целевой договор в начале обучения
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Все медицинские студенты на бюджетной форме обучения, которые поступили в вуз не по целевой квоте, должны будут заключать целевой договор после начала обучения в учебном заведении в случае принятия соответствующего законопроекта, сообщила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.
Ранее пресс-служба Минздрава сообщала, что ведомство разработало проект поправок в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", направленных на повышение эффективности обеспечения системы здравоохранения квалифицированными специалистами и совершенствование системы их подготовки. Им предполагалось введение обязательного трудоустройства выпускников медвузов в медорганизации, работающие по ОМС, а в случае отказа предполагается штраф.
"Данная новелла предусматривает, что все обучающиеся за счет средств федерального бюджета, поступившие не в рамках квоты целевого приема, должны заключить договор о целевом обучении в процессе обучения", - сказала Семенова
на пленарном заседании Госдумы
.
По ее словам, законопроект Минздрава предполагает введение 100% целевое обучение по медицинским и фармацевтическим специальностям высшего медицинского образования, а также усиление меры ответственности заключившего договор о целевом обучении. Кроме того, законопроектом предусматривается назначение наставника в первые три года работы выпускника после окончания образовательной организации.
"Нами целенаправленно не видоизменялся порядок приема (на целевое обучение - ред.) в том числе на места в рамках квоты целевого приема, поскольку сегодня это уже устоявшаяся практика в рамках приемной кампании по всем отраслям", - уточнила замминистра.