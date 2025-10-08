Рейтинг@Mail.ru
14:39 08.10.2025
Минздрав предложил обязать медстудентов заключать целевой договор
Минздрав предложил обязать медстудентов заключать целевой договор
общество, россия, татьяна семенова, госдума рф
Общество, Россия, Татьяна Семенова, Госдума РФ
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Все медицинские студенты на бюджетной форме обучения, которые поступили в вуз не по целевой квоте, должны будут заключать целевой договор после начала обучения в учебном заведении в случае принятия соответствующего законопроекта, сообщила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.
Ранее пресс-служба Минздрава сообщала, что ведомство разработало проект поправок в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", направленных на повышение эффективности обеспечения системы здравоохранения квалифицированными специалистами и совершенствование системы их подготовки. Им предполагалось введение обязательного трудоустройства выпускников медвузов в медорганизации, работающие по ОМС, а в случае отказа предполагается штраф.
Полисы ОМС - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Минздрав предложил изменить закон об ОМС
20 сентября, 20:23
20 сентября, 20:23
"Данная новелла предусматривает, что все обучающиеся за счет средств федерального бюджета, поступившие не в рамках квоты целевого приема, должны заключить договор о целевом обучении в процессе обучения", - сказала Семенова на пленарном заседании Госдумы.
По ее словам, законопроект Минздрава предполагает введение 100% целевое обучение по медицинским и фармацевтическим специальностям высшего медицинского образования, а также усиление меры ответственности заключившего договор о целевом обучении. Кроме того, законопроектом предусматривается назначение наставника в первые три года работы выпускника после окончания образовательной организации.
"Нами целенаправленно не видоизменялся порядок приема (на целевое обучение - ред.) в том числе на места в рамках квоты целевого приема, поскольку сегодня это уже устоявшаяся практика в рамках приемной кампании по всем отраслям", - уточнила замминистра.
Учебник русского языка - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Минздрав России поддержал законопроект о госпитальных школах
19 сентября, 16:51
19 сентября, 16:51
 
ОбществоРоссияТатьяна СеменоваГосдума РФ
 
 
