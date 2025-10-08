Минздрав предложил обязать медстудентов заключать целевой договор

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Все медицинские студенты на бюджетной форме обучения, которые поступили в вуз не по целевой квоте, должны будут заключать целевой договор после начала обучения в учебном заведении в случае принятия соответствующего законопроекта, сообщила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.

Ранее пресс-служба Минздрава сообщала, что ведомство разработало проект поправок в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", направленных на повышение эффективности обеспечения системы здравоохранения квалифицированными специалистами и совершенствование системы их подготовки. Им предполагалось введение обязательного трудоустройства выпускников медвузов в медорганизации, работающие по ОМС, а в случае отказа предполагается штраф.

"Данная новелла предусматривает, что все обучающиеся за счет средств федерального бюджета, поступившие не в рамках квоты целевого приема, должны заключить договор о целевом обучении в процессе обучения", - сказала Семенова на пленарном заседании Госдумы

По ее словам, законопроект Минздрава предполагает введение 100% целевое обучение по медицинским и фармацевтическим специальностям высшего медицинского образования, а также усиление меры ответственности заключившего договор о целевом обучении. Кроме того, законопроектом предусматривается назначение наставника в первые три года работы выпускника после окончания образовательной организации.