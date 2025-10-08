Глава Минцифры рассказал о возможном создании ИИ-агента на базе "Госуслуг"

СИРИУС, 8 окт - РИА Новости. Минцифры РФ изучает возможность создания национального ИИ-агента на базе "Госуслуг", заявил глава министерства Максут Шадаев на форуме инновационных финансовых технологий Банка России Finopolis.

Выступая на сессии форума, глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила бытующее мнение, что государство не умеет делать цифровые сервисы так же хорошо, как бизнес, однако "Госуслуги" явно это опровергают. Она даже сравнила государственную платформу с вечно расширяющейся вселенной. С чем Шадаев с удовольствием согласился.

"Например, мы обсуждаем, можно ли построить национального ИИ-агента одного на базе "Госуслуг", - сказал глава Минцифры.

ИИ-агенты - это умные системы на базе нейросетей, способные выполнять без участия человека сложные многоэтапные задачи, такие, например, как запись к врачу, бронирование столика в ресторане или покупка товаров онлайн. Выступая в июне на ПМЭФ, Шадаев подчеркивал, что у ИИ-агентов огромный потенциал и за ними будущее.