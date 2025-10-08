Рейтинг@Mail.ru
Выплачивать соцпособия в цифровых рублях пока не будут, заявил Котяков - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/mintrud-2047065002.html
Выплачивать соцпособия в цифровых рублях пока не будут, заявил Котяков
Выплачивать соцпособия в цифровых рублях пока не будут, заявил Котяков - РИА Новости, 08.10.2025
Выплачивать соцпособия в цифровых рублях пока не будут, заявил Котяков
Минтруд России не планирует внедрение цифрового рубля в систему социального обеспечения и выплату пособий в цифровых деньгах в 2026 году, сообщил в интервью РИА РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T14:34:00+03:00
2025-10-08T14:34:00+03:00
общество
россия
антон котяков
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002681068_0:270:3161:2048_1920x0_80_0_0_48845187a1ee418a3cf6e62d2330c339.jpg
https://ria.ru/20251003/rubl-2046213890.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002681068_430:0:3161:2048_1920x0_80_0_0_cc18ea3bcd19c639c52510b55770ca67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, антон котяков, центральный банк рф (цб рф)
Общество, Россия, Антон Котяков, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Выплачивать соцпособия в цифровых рублях пока не будут, заявил Котяков

Минтруд рассказал, почему не будет выплачивать соцпособия в цифровых рублях

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЦифровой рубль
Цифровой рубль - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Цифровой рубль . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Минтруд России не планирует внедрение цифрового рубля в систему социального обеспечения и выплату пособий в цифровых деньгах в 2026 году, сообщил в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«
"В 2026 году таких решений мы не планируем… В 2026 году на выплаты в форме цифровых денег мы пока перейти не готовы", - сказал Котяков, отвечая на вопрос, появится ли в сфере социальной поддержки возможность со следующего года пользоваться цифровым рублем.
Он отметил, что внедрение этого инструмента в систему социального обеспечения будет зависеть от того, заслужит ли он доверия со стороны россиян.
Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Предполагается, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с сентября 2026 года, а привычным способом расчетов, как считают в ЦБ, он станет на горизонте пяти-семи лет.
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
ЦБ ответил на вопрос о введении цифрового рубля и инфляции
3 октября, 16:33
 
ОбществоРоссияАнтон КотяковЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала