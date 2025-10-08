Выплачивать соцпособия в цифровых рублях пока не будут, заявил Котяков

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Минтруд России не планирует внедрение цифрового рубля в систему социального обеспечения и выплату пособий в цифровых деньгах в 2026 году, сообщил в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Он отметил, что внедрение этого инструмента в систему социального обеспечения будет зависеть от того, заслужит ли он доверия со стороны россиян.