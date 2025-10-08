Рейтинг@Mail.ru
Главу Минтранса Челябинской области Нечаева отпустили под домашний арест - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:20 08.10.2025 (обновлено: 09:11 08.10.2025)
https://ria.ru/20251008/mintrans-2046987747.html
Главу Минтранса Челябинской области Нечаева отпустили под домашний арест
Главу Минтранса Челябинской области Нечаева отпустили под домашний арест - РИА Новости, 08.10.2025
Главу Минтранса Челябинской области Нечаева отпустили под домашний арест
Министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, обвиняемого в растрате, отпустили из СИЗО под домашний арест, сообщил РИА Новости РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T07:20:00+03:00
2025-10-08T09:11:00+03:00
происшествия
челябинская область
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
станислав харченко
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000220609_0:0:1269:713_1920x0_80_0_0_34fbb27c790a68d39b3982898681afb7.jpg
https://ria.ru/20251004/kuryanova-2046305705.html
https://ria.ru/20251008/nechaev-2046983868.html
челябинская область
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000220609_0:0:951:713_1920x0_80_0_0_770e6ba7af2c5f6eccddcba4c8307858.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинская область, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), станислав харченко, россия, москва
Происшествия, Челябинская область, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Станислав Харченко, Россия, Москва
Главу Минтранса Челябинской области Нечаева отпустили под домашний арест

Главу Минтранса Челябинской области Нечаева отпустили из СИЗО под домашний арест

© УФСБ России по Челябинской областиАлексей Нечаев
Алексей Нечаев - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© УФСБ России по Челябинской области
Алексей Нечаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, обвиняемого в растрате, отпустили из СИЗО под домашний арест, сообщил РИА Новости информированный источник.
"В отношении Нечаева избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказал собеседник агентства.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Фигурантка дела министра Нечаева заявила о трудностях в СИЗО
4 октября, 03:04
Мещанский суд Москвы в феврале по делу о растрате арестовал министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, его предшественника на посту министра Дмитрия Микулика, директора ООО "Технопарк" Александра Зырянова и предпринимателя Константина Зарипова. Еще одной фигурантке - заместителю гендиректора ООО "РСГрупп" Екатерине Краснихиной - суд избрал более мягкую меру пресечения в виде запрета определенных действий. Позднее в деле появились еще две обвиняемые: начальника правового управления министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Анну Курьянову суд отправил в СИЗО, директору одной из крупнейших подведомственных организаций - ОГКУ "Челябинскавтодор" Наталье Чесноковой избрал запрет определенных действий.
О задержании Нечаева 19 февраля сообщило УФСБ России по Челябинской области. Ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). На следующий день министра увезли в Москву для избрания меры пресечения. Остальным фигурантам предъявлены аналогичные обвинения.
По версии следствия, при реализации госконтрактов с участием АО "Южуралмост" и ЗАО "Южуралавтобан" с 2015 по 2019 годы были похищены бюджетные средства, сумма не уточнялась.
По данным СМИ, всего было похищено два миллиарда 966 миллионов рублей.
Зарипов и Зырянов ранее занимали руководящие посты в предприятиях АО "Южуралмост" и ЗАО "Южуралавтобан".
По данным сайта министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, Нечаев возглавил министерство 8 ноября 2019 года, до этого занимал должность начальника управления дорожного хозяйства министерства, а еще ранее - начальника отдела производственно-технического надзора областного госучреждения "Челябинскавтодор".
В декабре 2024 года был задержан и затем арестован замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислав Харченко. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Глава челябинского Минтранса признался в растрате
08:34
 
ПроисшествияЧелябинская областьАлексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди")Станислав ХарченкоРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала