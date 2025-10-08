Минобороны показало видео с боями за Новогригоровку в Запорожской области

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с боями за Новогригоровку в Запорожской области и развёрнутыми в освобождённом населённом пункте флагами России.​

На кадрах показан ход боевых действий, в основном с применением артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, затем бойцы ВС РФ вышли на улицы населённого пункта с национальными флагами.