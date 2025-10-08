https://ria.ru/20251008/minoborony-2047047693.html
Минобороны показало видео с боями за Новогригоровку в Запорожской области
Минобороны показало видео с боями за Новогригоровку в Запорожской области - РИА Новости, 08.10.2025
Минобороны показало видео с боями за Новогригоровку в Запорожской области
Минобороны РФ опубликовало видеоролик с боями за Новогригоровку в Запорожской области и развёрнутыми в освобождённом населённом пункте флагами России. РИА Новости, 08.10.2025
Бои за Новогригоровку в Запорожской области
Видео с боями за Новогригоровку в Запорожской области и развёрнутыми в освобождённом населённом пункте флагами России публикует Минобороны.
