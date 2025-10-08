Миляев принял участие в открытии литейного комплекса в Тульской области

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в среду принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию нового литейного комплекса предприятия, входящего в группу "Газпром", сообщает пресс-служба регионального правительства.

Производство расположено в особой экономической зоне "Узловая" и будет выпускать лопатки для газовых турбин.

Старт производству дал председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер в формате ВКС.

Миляев отметил, что введенный в эксплуатацию литейный комплекс направлен на импортозащение и обеспечение технологического лидерства в энергетической сфере.

Губернатор поблагодарил Миллера за то, что руководство компании выбрало ОЭЗ "Узловая" в Тульской области местом реализации проекта.

Глава региона выразил отдельные слова признательности за плодотворное сотрудничество компании "Газпром" с Тульской областью в вопросах газификации и догазификации, а также за активную социальную и благотворительную политику в регионе, строительство современных спортивных объектов.

Особые слова благодарности Миляев адресовал помощнику президента России Алексею Дюмину. По словам губернатора, именно Дюмин стоял у истоков создания особой экономической зоны, провел колоссальную работу по привлечению инвестиций в регион.

"Со своей стороны, правительство региона гарантирует компании "Газпром" исполнение всех принятых на себя обязательств. Новому предприятию желаю успехов, высоких производственных показателей и дальнейшего развития!" - сказал глава региона.

Губернатор отметил, что новый комплекс – сложный технологический и трудоемкий проект, сделанный в сжатые сроки.

"Для региона производство компании создаст новые рабочие места, налоговые отчисления и укрепит налаженное партнерство", - подчеркнул Миляев.