Миляев принял участие в открытии литейного комплекса в Тульской области
Тульская область
Тульская область
 
17:35 08.10.2025
Миляев принял участие в открытии литейного комплекса в Тульской области
тульская область
экономика
тульская область
россия
дмитрий миляев
тульская область
россия
экономика, тульская область, россия, дмитрий миляев
Тульская область, Экономика, Тульская область, Россия, Дмитрий Миляев
Миляев принял участие в открытии литейного комплекса в Тульской области

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев
© Фото : Тульская область/Telegram
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в среду принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию нового литейного комплекса предприятия, входящего в группу "Газпром", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Производство расположено в особой экономической зоне "Узловая" и будет выпускать лопатки для газовых турбин.
Миляев выступил на форуме "Семья и культура: смыслы, практики, традиции"
Вчера, 17:11
Старт производству дал председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер в формате ВКС.
Миляев отметил, что введенный в эксплуатацию литейный комплекс направлен на импортозащение и обеспечение технологического лидерства в энергетической сфере.
Губернатор поблагодарил Миллера за то, что руководство компании выбрало ОЭЗ "Узловая" в Тульской области местом реализации проекта.
Глава региона выразил отдельные слова признательности за плодотворное сотрудничество компании "Газпром" с Тульской областью в вопросах газификации и догазификации, а также за активную социальную и благотворительную политику в регионе, строительство современных спортивных объектов.
Особые слова благодарности Миляев адресовал помощнику президента России Алексею Дюмину. По словам губернатора, именно Дюмин стоял у истоков создания особой экономической зоны, провел колоссальную работу по привлечению инвестиций в регион.
"Со своей стороны, правительство региона гарантирует компании "Газпром" исполнение всех принятых на себя обязательств. Новому предприятию желаю успехов, высоких производственных показателей и дальнейшего развития!" - сказал глава региона.
Губернатор отметил, что новый комплекс – сложный технологический и трудоемкий проект, сделанный в сжатые сроки.
"Для региона производство компании создаст новые рабочие места, налоговые отчисления и укрепит налаженное партнерство", - подчеркнул Миляев.
Производственный комплекс занимает площадь 16 тысяч квадратных метров. В его составе – 12 технологических участков, где будет осуществляться весь литейный цикл: подготовка материалов, изготовление моделей и литейных форм, осуществление литья, механическая обработка отливок, проведение всех видов исследований и испытаний для подтверждения качества изделий. Для этого на производственной площадке установлено порядка 145 единиц основного технологического оборудования.
Губернатор Тульской области посетил МФЦ "Мои возможности"
7 октября, 19:39
 
Тульская областьЭкономикаТульская областьРоссияДмитрий Миляев
 
 
