В МИД назвали цель провокаций в Грузии - РИА Новости, 08.10.2025
19:59 08.10.2025
В МИД назвали цель провокаций в Грузии
В МИД назвали цель провокаций в Грузии - РИА Новости, 08.10.2025
В МИД назвали цель провокаций в Грузии
Авторы провокаций в Грузии хотели реализовать сценарий украинского "Майдана", в нем заинтересованы только внерегиональные силы, заявила официальный... РИА Новости, 08.10.2025
в мире
грузия
россия
москва
мария захарова
михаил кавелашвили
грузия
россия
москва
В МИД назвали цель провокаций в Грузии

Захарова назвали цель провокаций в Грузии

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Авторы провокаций в Грузии хотели реализовать сценарий украинского "Майдана", в нем заинтересованы только внерегиональные силы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Очевидно, цель этой провалившейся в итоге провокации тоже понятна – реализовать в Грузии сценарий Майдана. Установить там марионеточное правительство, полностью подчинить республику воле Запада, закрепить ее в результате на антироссийских позициях, и все для того, чтобы использовать Грузию для новых авантюр против нашей страны, для дестабилизации обстановки на южных рубежах России", - сказала она в ходе брифинга.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Брюссель не осуждает беспорядки в Тбилиси, заявили в парламенте Грузии
7 октября, 12:01
Как отметила Захарова, интересы грузинского народа при этом игнорируется теми, кто стоит за организацией цветных революций. Она подчеркнула, что Москва нацелена на мирные, взаимовыгодные и равноправные отношения со всеми странами Южного Кавказа.
"Мы выступаем против того, чтобы регион стал очередной ареной острой конфронтации. Совершенно ясно, что в подобном негативном сценарии могут быть заинтересованы только вышеупомянутые внерегиональные силы, преследующие лишь свои конъюнктурные интересы", - заключила она.
Четвертого октября митингующие ворвались во двор резиденции президента Грузии Михаила Кавелашвили, пробив железные заграждения. Спецназ применил против них перцовый спрей. Позднее у здания были мобилизованы дополнительные бригады спецназа, против протестующих применили водомет.
Во вторник Тбилисский городской суд арестовал пятерых оппозиционеров, задержанных за призыв к штурму дворца президента Грузии. Накануне заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе заявил, что МВД задержало 13 человек в связи с беспорядками, произошедшими 4 октября в Тбилиси.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Кобахидзе рассказал о роли иностранных спецслужб в беспорядках в Грузии
6 октября, 21:09
 
