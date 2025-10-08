В МИД назвали цель провокаций в Грузии

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Авторы провокаций в Грузии хотели реализовать сценарий украинского "Майдана", в нем заинтересованы только внерегиональные силы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы выступаем против того, чтобы регион стал очередной ареной острой конфронтации. Совершенно ясно, что в подобном негативном сценарии могут быть заинтересованы только вышеупомянутые внерегиональные силы, преследующие лишь свои конъюнктурные интересы", - заключила она.