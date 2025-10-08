https://ria.ru/20251008/mid-2047089086.html
Поставки "Томагавков" подорвут отношения России и США, заявил МИД
Поставки "Томагавков" подорвут отношения России и США, заявил МИД
Президент РФ Владимир Путин четко обозначил, что передача ракет Tomahawk Киеву нанесет непоправимый ущерб отношениям Москвы и Вашингтона, заявила официальный... РИА Новости, 08.10.2025
сша, россия, украина, в мире, владимир путин, вооруженные силы украины, мария захарова, москва, киев
США, Россия, Украина, В мире, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Мария Захарова, Москва, Киев
Поставки "Томагавков" подорвут отношения России и США, заявил МИД
