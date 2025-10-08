Рейтинг@Mail.ru
16:10 08.10.2025 (обновлено: 16:12 08.10.2025)
Поставки "Томагавков" подорвут отношения России и США, заявил МИД
Поставки "Томагавков" подорвут отношения России и США, заявил МИД

МИД России повторил бескомпромиссную позицию Путина по американским "Томагавкам"

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William Collins IIIЗапуск крылатой ракеты Tomahawk
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William Collins III
Запуск крылатой ракеты Tomahawk. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин четко обозначил, что передача ракет Tomahawk Киеву нанесет непоправимый ущерб отношениям Москвы и Вашингтона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вопрос даже не столько в том, что "Томагавки" окажутся в распоряжении ВСУ, а в том, что их применение без прямого участия американских военнослужащих просто невозможно. Опять же, об этом говорило российское руководство неоднократно. Соответствующее решение администрации США, повторю, если оно в конечном итоге будет принято, не только чревато закручиванием спирали конфронтации, но и нанесет непоправимый ущерб российско-американским отношениям, которые только-только стали проявлять элементы возобновления двустороннего диалога", - сказала она в ходе брифинга.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Медведев иронично ответил на заявление Трампа о "Томагавках"
7 октября, 13:19
 
СШАРоссияУкраинаВ миреВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныМария ЗахароваМоскваКиев
 
 
