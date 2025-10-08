Рейтинг@Mail.ru
МИД раскритиковал идеи ЕС о выплате Россией репараций Украине
14:50 08.10.2025 (обновлено: 14:56 08.10.2025)
МИД раскритиковал идеи ЕС о выплате Россией репараций Украине
МИД раскритиковал идеи ЕС о выплате Россией репараций Украине
Идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством наших активов, заявила официальный... РИА Новости, 08.10.2025
МИД раскритиковал идеи ЕС о выплате Россией репараций Украине

Оторваны от реальности. МИД обвинил Брюссель в воровстве российских активов

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством наших активов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Согласно плану Еврокомиссии, средства в размере 140 миллиардов евро должны быть выделены Банковой в качестве беспроцентного займа, который он едва ли, я имею в виду киевский режим, едва ли когда-нибудь вернет. Почему? Потому что основным условием возврата является абсолютно оторванное от реальности требование выплаты, как там было сказано, Россией неких репараций Украине. Это за что же мы будем репарации, по их мнению, платить? За погибших наших граждан?" - сказала она в ходе брифинга.
"Мы знаем, что Брюссель уже давно и активно занимается воровством доходов от заблокированных российских активов", - подчеркнула она.
ЕвросоюзРоссияУкраинаБрюссельМария ЗахароваЕврокомиссия
 
 
