Киев хочет использовать Tomahawk для ударов по гражданским, заявил Мирошник

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Ракетными ударами последних дней Киев показывает США, что намерен использовать ракеты Tomahawk для ударов по гражданским целям, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.