Киев хочет использовать Tomahawk для ударов по гражданским, заявил Мирошник
12:25 08.10.2025 (обновлено: 12:28 08.10.2025)
Киев хочет использовать Tomahawk для ударов по гражданским, заявил Мирошник
Киев хочет использовать Tomahawk для ударов по гражданским, заявил Мирошник
Ракетными ударами последних дней Киев показывает США, что намерен использовать ракеты Tomahawk для ударов по гражданским целям, заявил посол МИД РФ по особым... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T12:25:00+03:00
2025-10-08T12:28:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
родион мирошник
владимир путин
сергей лавров
вооруженные силы украины
россия
украина
киев
в мире, россия, украина, киев, родион мирошник, владимир путин, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Украина, Киев, Родион Мирошник, Владимир Путин, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
Киев хочет использовать Tomahawk для ударов по гражданским, заявил Мирошник

Посол МИД Мирошник: Киев намерен использовать Tomahawk для ударов по гражданским

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Ракетными ударами последних дней Киев показывает США, что намерен использовать ракеты Tomahawk для ударов по гражданским целям, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"От ракетного удара ВСУ пострадала четырехлетняя девочка в Белгородской области. Ракетный удар ВСУ нанесли по селу Мощёное Грайворонского округа. В результате попадания боеприпаса в частный дом пострадали двое взрослых и ребёнок... Последние несколько суток к дронным ударам по гражданским объектам нацисты добавляют ракетные. На фоне требований (Владимира - ред.) Зеленского "выдать им Томагавки" удары ракетами по жилью выглядят очень симптоматичными. Видимо, Киев именно так отвечает на вопрос (президента США Дональда - ред.) Трампа, по каким целям ВСУ намерены применять ракеты! Ответ очевиден - по гражданским!" - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
На Западе выступили с громким призывом после слов Трампа о Tomahawk
Вчера, 19:32
Ранее Трамп заявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как Киев намерен их использовать. Газета Mundo со ссылкой на источники, близкие к Белому дому сообщила, что Трамп пока рассматривает поставки Украине ракет Tomahawk лишь в очень ограниченном количестве в рамках давления на РФ, однако, если стратегия "принудить Россию к переговорам" не увенчается успехом, поставки могут увеличиться.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отметил, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно. В Москве не раз подчеркивали, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, у РФ есть позиция по вопросу прекращения огня.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Погрузка ракеты UGM-109 Томагавк на подводную лодку класса Лос-Анджелес USS Springfield - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Поставки ракет Tomahawk Украине могут занять месяцы, пишут СМИ
03:56
 
В мире Россия Украина Киев Родион Мирошник Владимир Путин Сергей Лавров Вооруженные силы Украины НАТО
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
