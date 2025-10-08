Киев хочет использовать Tomahawk для ударов по гражданским, заявил Мирошник

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Ракетными ударами последних дней Киев показывает США, что намерен использовать ракеты Tomahawk для ударов по гражданским целям, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"От ракетного удара ВСУ пострадала четырехлетняя девочка в Белгородской области. Ракетный удар ВСУ нанесли по селу Мощёное Грайворонского округа. В результате попадания боеприпаса в частный дом пострадали двое взрослых и ребёнок... Последние несколько суток к дронным ударам по гражданским объектам нацисты добавляют ракетные. На фоне требований (Владимира - ред.) Зеленского "выдать им Томагавки" удары ракетами по жилью выглядят очень симптоматичными. Видимо, Киев именно так отвечает на вопрос (президента США Дональда - ред.) Трампа, по каким целям ВСУ намерены применять ракеты! Ответ очевиден - по гражданским!" - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Ранее Трамп заявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как Киев намерен их использовать. Газета Mundo со ссылкой на источники, близкие к Белому дому сообщила, что Трамп пока рассматривает поставки Украине ракет Tomahawk лишь в очень ограниченном количестве в рамках давления на РФ, однако, если стратегия "принудить Россию к переговорам" не увенчается успехом, поставки могут увеличиться.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отметил, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно. В Москве не раз подчеркивали, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, у РФ есть позиция по вопросу прекращения огня.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.