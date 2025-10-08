https://ria.ru/20251008/microsoft-2047058735.html
Microsoft хочет зарегистрировать товарный знак в России
Microsoft хочет зарегистрировать товарный знак в России - РИА Новости, 08.10.2025
Microsoft хочет зарегистрировать товарный знак в России
Американская компания Microsoft хочет зарегистрировать товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T14:10:00+03:00
2025-10-08T14:10:00+03:00
2025-10-08T14:10:00+03:00
в мире
россия
microsoft corporation
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19959/98/199599816_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_e06f295985caea8b0b614afe8be4eb03.jpg
https://ria.ru/20251003/rolex-2046274994.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19959/98/199599816_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_73658c0bd68a8db401bda673e2eca790.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, microsoft corporation, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
В мире, Россия, Microsoft Corporation, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Microsoft хочет зарегистрировать товарный знак в России
Компания Microsoft подала заявку на регистрацию товарного знака в России