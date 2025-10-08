Рейтинг@Mail.ru
14:10 08.10.2025
Microsoft хочет зарегистрировать товарный знак в России
Американская компания Microsoft хочет зарегистрировать товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 08.10.2025
в мире, россия, microsoft corporation, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
В мире, Россия, Microsoft Corporation, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Корпорация "Microsoft". Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Американская компания Microsoft хочет зарегистрировать товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявка была подана в ведомство в начале октября. В качестве заявителя указана американская "Майкрософт Корпорейшн". Компания хочет зарегистрировать в России товарный знак "Microsoft 365" для предоставления услуг, связанных с компьютерным программным обеспечением.
Корпорация Microsoft в марте 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России. Позже компания подчеркивала, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.
В миреРоссияMicrosoft CorporationФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
