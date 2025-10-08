https://ria.ru/20251008/marchenko-2047001575.html
Предполагаемый компаньон судьи Момотова заключил контракт с Минобороны
Предполагаемый компаньон судьи Момотова заключил контракт с Минобороны - РИА Новости, 08.10.2025
Предполагаемый компаньон судьи Момотова заключил контракт с Минобороны
Предполагаемый компаньон судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова Андрей Марченко заключил контракт с Минобороны, защита просит выделить его дело в... РИА Новости, 08.10.2025
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Предполагаемый компаньон судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова Андрей Марченко заключил контракт с Минобороны, защита просит выделить его дело в отдельное производство, сообщил его адвокат в Останкинском райсуде Москвы.
"Ходатайствуем о выделении в отдельное производство (исковых требований в отношении Марченко – ред.) и передаче дела в гарнизонный военный суд по месту регистрации", - заявил адвокат суде, который рассматривает иск Генпрокуратуры к Момотову и Марченко.
Он добавил, что ранее Марченко заключил контракт с Минобороны. Сейчас бизнесмен находится в СИЗО Краснодара по обвинению в мошенничестве.
Суд отказался удовлетворить ходатайство, передает корреспондент РИА Новости.
Генпрокуратура ранее направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко.
Высшая квалификационная коллегия судей РФ
26 сентября прекратила полномочия судьи Верховного суда Виктора Момотова
в связи с его письменным заявлением. Теперь он остается в статусе судьи в отставке, который также предполагает гарантии неприкосновенности.