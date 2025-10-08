Предполагаемый компаньон судьи Момотова заключил контракт с Минобороны

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Предполагаемый компаньон судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова Андрей Марченко заключил контракт с Минобороны, защита просит выделить его дело в отдельное производство, сообщил его адвокат в Останкинском райсуде Москвы.

"Ходатайствуем о выделении в отдельное производство (исковых требований в отношении Марченко – ред.) и передаче дела в гарнизонный военный суд по месту регистрации", - заявил адвокат суде, который рассматривает иск Генпрокуратуры к Момотову и Марченко.

Он добавил, что ранее Марченко заключил контракт с Минобороны. Сейчас бизнесмен находится в СИЗО Краснодара по обвинению в мошенничестве.

Суд отказался удовлетворить ходатайство, передает корреспондент РИА Новости.

Генпрокуратура ранее направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко.