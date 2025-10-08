Захарова рассказала, как Макрон отвлекает внимание от внутренних проблем

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон нелепыми попытками пытается отвести взгляд от проблем, вызванных внутренними предпосылками и причинами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Нелепыми, глупейшими абсолютно неадекватными попытками каким-то образом возложить ответственность за всё, что угодно, начиная от якобы полёта дронов, хакеров, какие-то экономические проблемы, последнее это "теневой флот", Макрон просто пытается увести взгляд и переключить обсуждение своих внутренних созданных внутренними предпосылками... и причинами проблем, придумать нелепое оправдание", - сказала она в эфире радио "Sputnik".
Во вторник лидер парламентской фракции левой партии "Непокорившаяся Франция" Матильда Пано заявляла, что бюро Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) рассмотрит в среду предложение о запуске процедуры по отрешению от власти Макрона.
Решение о запуске процедуры по отрешению президента от власти принимает Бюро Нацсобрания, высший коллегиальный орган нижней палаты парламента. Затем текст резолюции должен быть одобрен законодательной комиссией, после чего в течение двух недель за него должны проголосовать две трети Нацсобрания. Последние два этапа должны быть пройдены и в верхней палате парламента - Сенате. В случае одобрения резолюции Сенатом обе палаты собираются на совместное заседание, текст должны поддержать 617 из 925 парламентариев обеих палат.
В 2024 году "Непокорившаяся Франция" уже инициировала процедуру импичмента в отношении Макрона, но безуспешно. Тогда законодательная комиссия Национального собрания отклонила резолюцию об отрешении президента от власти (15 голосов за, 54 против).