Мадуро подписал Договор о партнерстве Венесуэлы и России

МЕХИКО, 8 окт - РИА Новости. Венесуэльский президент Николас Мадуро подписал ратифицированный ранее Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве Венесуэлы и РФ сроком на десять лет, отметив, что делает это в день рождения российского лидера Владимира Путина.

Путин во вторник, 7 октября, отмечал день рождения, ему исполнилось 73 года. Как сообщили в Кремле, более 40 зарубежных лидеров поздравили президента России по телефону, направив телеграмму или через соцсети.

"Я сейчас приступаю к подписанию закона о ратификации Договора о стратегическом партнерстве и взаимодействии между Боливарианской Республикой Венесуэлой и Российской Федерацией. Уже начиная с сегодняшнего дня (в Венесуэле на момент подписания документа был вторник - ред.)... этот закон вступит в силу как закон Республики. Я очень благодарен Национальной ассамблее, которая ускорила его рассмотрение и обсуждение. Вот он, рядом со мной, сегодня, в день рождения президента Путина", - сказал Мадуро на встрече с послом России в Каракасе Сергеем Мелик-Багдасаровым, фрагменты которой показал телеканал VTV.

Единогласно ратифицированный в Национальной ассамблее Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве Венесуэлы и Российской Федерации закрепляет двустороннюю дорожную карту сотрудничества на ближайшие десять лет. Соглашение формализует долгосрочную стратегию взаимодействия двух стран в политической, экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.