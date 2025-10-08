Рейтинг@Mail.ru
Мадуро поздравил Путина с днем рождения
03:06 08.10.2025
Мадуро поздравил Путина с днем рождения
Мадуро поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 08.10.2025
Мадуро поздравил Путина с днем рождения
Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения, выразив солидарность с народом России и пожелав стране успехов РИА Новости, 08.10.2025
в мире
россия
венесуэла
каракас
владимир путин
николас мадуро
россия
венесуэла
каракас
в мире, россия, венесуэла, каракас, владимир путин, николас мадуро
В мире, Россия, Венесуэла, Каракас, Владимир Путин, Николас Мадуро
Мадуро поздравил Путина с днем рождения

Мадуро поздравил Путина с днем рождения и пожелал России успехов в борьбе за мир

МЕХИКО, 8 окт - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения, выразив солидарность с народом России и пожелав стране успехов в борьбе за мир и достоинство.
Путин 7 октября отмечал день рождения, ему исполнилось 73 года. Как сообщили в Кремле, более 40 зарубежных лидеров поздравили президента России по телефону, направив телеграмму или через соцсети.
"Пользуясь случаем, хочу передать благословения народа Венесуэлы президенту Владимиру Путину и поздравить его с днем рождения и весь народ России, который сопровождает его в борьбе за мир и достоинство!" - заявил Мадуро, выступая на встрече с дипломатическим корпусом в Каракасе.
Дык Фук - победитель международного музыкального конкурса Интервидение в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Посол России в Венесуэле прокомментировал итоги "Интервидения"
21 сентября, 00:57
 
