Мадуро поздравил Путина с днем рождения
Мадуро поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 08.10.2025
Мадуро поздравил Путина с днем рождения
Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения, выразив солидарность с народом России и пожелав стране успехов РИА Новости, 08.10.2025
Мадуро поздравил Путина с днем рождения
Мадуро поздравил Путина с днем рождения и пожелал России успехов в борьбе за мир