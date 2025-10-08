Рейтинг@Mail.ru
В Мадриде нашли тела еще двух рабочих, пропавших после обрушения здания
05:15 08.10.2025
В Мадриде нашли тела еще двух рабочих, пропавших после обрушения здания
В Мадриде нашли тела еще двух рабочих, пропавших после обрушения здания - РИА Новости, 08.10.2025
В Мадриде нашли тела еще двух рабочих, пропавших после обрушения здания
Еще двое рабочих, пропавших после частичного обрушения здания, находившегося на реконструкции в центре Мадрида, найдены мертвыми, сообщила региональная служба... РИА Новости, 08.10.2025
в мире
мадрид
мадрид
в мире, мадрид
В мире, Мадрид
В Мадриде нашли тела еще двух рабочих, пропавших после обрушения здания

В Мадриде после обрушения здания нашли тела еще двух пропавших рабочих

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Еще двое рабочих, пропавших после частичного обрушения здания, находившегося на реконструкции в центре Мадрида, найдены мертвыми, сообщила региональная служба экстренной помощи.
"Пожарные вытащили безжизненные тела двух из четырех человек, пропавших без вести после обрушения. Работы по расчистке продолжаются", - говорится в сообщении службы в социальной сети X.
Ранее в среду служба экстренной службы сообщала о том, что двое рабочих были найдены мертвыми.
Ранее агентство EFE сообщало, что службы спасения разыскивают четырех рабочих, пропавших после частичного обрушения здания, находившегося на реконструкции в центре Мадрида. По его информации, инцидент произошел во вторник днем на улице Ильерас недалеко от площади Оперы, в здании, которое реконструировалось под гостиницу. В момент обрушения внутри находились семь строителей - трое были спасены, четверо остаются под завалами. Один из пострадавших доставлен в больницу с переломом ноги, еще двое получили легкие травмы.
На севере Испании обрушилось здание
