В Мадриде нашли тела еще двух рабочих, пропавших после обрушения здания

Ранее агентство EFE сообщало, что службы спасения разыскивают четырех рабочих, пропавших после частичного обрушения здания, находившегося на реконструкции в центре Мадрида. По его информации, инцидент произошел во вторник днем на улице Ильерас недалеко от площади Оперы, в здании, которое реконструировалось под гостиницу. В момент обрушения внутри находились семь строителей - трое были спасены, четверо остаются под завалами. Один из пострадавших доставлен в больницу с переломом ноги, еще двое получили легкие травмы.