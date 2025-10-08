В Мадриде двое рабочих погибли при обрушении здания

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Двое рабочих, пропавших после частичного обрушения здания, находившегося на реконструкции в центре Мадрида, найдены мертвыми, сообщила региональная служба экстренной помощи.
"Пожарные вытащили безжизненные тела двух из четырех человек, пропавших без вести после обрушения. Работы по расчистке продолжаются", - говорится в сообщении службы в социальной сети X.
Ранее агентство EFE сообщало, что службы спасения разыскивают четырех рабочих, пропавших после частичного обрушения здания, находившегося на реконструкции в центре Мадрида. По его информации, инцидент произошёл во вторник днем на улице Ильерас недалеко от площади Оперы, в здании, которое реконструировалось под гостиницу. В момент обрушения внутри находились семь строителей - трое были спасены, четверо остаются под завалами. Один из пострадавших доставлен в больницу с переломом ноги, еще двое получили легкие травмы.
