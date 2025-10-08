Рейтинг@Mail.ru
Жительница Подмосковья дважды за год выиграла в лотерею - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:15 08.10.2025 (обновлено: 12:39 08.10.2025)
https://ria.ru/20251008/lotereya-2046988160.html
Жительница Подмосковья дважды за год выиграла в лотерею
Жительница Подмосковья дважды за год выиграла в лотерею - РИА Новости, 08.10.2025
Жительница Подмосковья дважды за год выиграла в лотерею
Жительница Подмосковья дважды за год выиграла в "Спортлото" — сначала 100 тысяч рублей, а затем сорвала суперприз в 27,5 миллиона, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T09:15:00+03:00
2025-10-08T12:39:00+03:00
московская область (подмосковье)
столото
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047017565_0:101:2048:1253_1920x0_80_0_0_fec3581b2816e35690e6ea7c9cba88f4.jpg
https://ria.ru/20250930/lotereya-2045302279.html
https://ria.ru/20251008/lotereya-2046966158.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Тузова
Ольга Тузова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047017565_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_530453f061820075358e5f3887109718.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), столото, россия, общество
Московская область (Подмосковье), Столото, Россия, Общество

Жительница Подмосковья дважды за год выиграла в лотерею

© Фото : СтолотоПобедитель лотереи "Спортлото "5 из 36" Гульнара Г.
Победитель лотереи Спортлото 5 из 36 Гульнара Г. - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Фото : Столото
Победитель лотереи "Спортлото "5 из 36" Гульнара Г.
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Жительница Подмосковья дважды за год выиграла в "Спортлото" — сначала 100 тысяч рублей, а затем сорвала суперприз в 27,5 миллиона, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото".
"В начале 2025 года жительнице Московской области Гульнаре Г. довелось выиграть 100 тысяч рублей в лотерею "Спортлото "6 из 45", а спустя несколько месяцев — суперприз в размере 27 438 040 рублей, разыгранный в 137 509-м тираже лотереи "Спортлото "5 из 36", — сказали в компании.
Деньги - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Жительница Кузбасса выиграла в лотерею 20 миллионов рублей
30 сентября, 08:10
Там уточнили, что женщина купила билет на три тиража, но стала лотерейной миллионершей уже по итогам первого розыгрыша.
"Перед сном купила билет на три тиража. Думаю, пусть поиграют, а утром посмотрю результат. В час ночи еще не спала: решила все-таки посмотреть — и увидела заветный желтый баннер с суммой выигрыша. Но были сомнения, правда ли это, верилось с трудом, поэтому решила дождаться, пока пройдут все три тиража. Но мужа разбудила сразу", — объяснила сама победительница.
Гульнара работает продавцом-консультантом в бьюти-сфере. Свободное время посвящает домашним делам и встречам с детьми.
На выигрыш она планирует купить жилье для дочери и новую машину для себя.
Рубли - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Раскрыта новая схема мошенничества с выигрышами в лотереях
02:18
 
Московская область (Подмосковье)СтолотоРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала