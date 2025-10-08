Жительница Подмосковья дважды за год выиграла в лотерею

https://ria.ru/20251008/lotereya-2046988160.html
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Жительница Подмосковья дважды за год выиграла в "Спортлото" — сначала 100 тысяч рублей, а затем сорвала суперприз в 27,5 миллиона, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото".
"В начале 2025 года жительнице Московской области
Гульнаре Г. довелось выиграть 100 тысяч рублей в лотерею "Спортлото "6 из 45", а спустя несколько месяцев — суперприз в размере 27 438 040 рублей, разыгранный в 137 509-м тираже лотереи "Спортлото "5 из 36", — сказали в компании.
Там уточнили, что женщина купила билет на три тиража, но стала лотерейной миллионершей уже по итогам первого розыгрыша.
"Перед сном купила билет на три тиража. Думаю, пусть поиграют, а утром посмотрю результат. В час ночи еще не спала: решила все-таки посмотреть — и увидела заветный желтый баннер с суммой выигрыша. Но были сомнения, правда ли это, верилось с трудом, поэтому решила дождаться, пока пройдут все три тиража. Но мужа разбудила сразу", — объяснила сама победительница.
Гульнара работает продавцом-консультантом в бьюти-сфере. Свободное время посвящает домашним делам и встречам с детьми.
На выигрыш она планирует купить жилье для дочери и новую машину для себя.