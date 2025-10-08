Рейтинг@Mail.ru
Жительница Подмосковья дважды за год выиграла в лотерею - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:39 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/lotereya-2046984540.html
Жительница Подмосковья дважды за год выиграла в лотерею
Жительница Подмосковья дважды за год выиграла в лотерею - РИА Новости, 08.10.2025
Жительница Подмосковья дважды за год выиграла в лотерею
Жительница Подмосковья купила онлайн перед сном билеты лотереи "Спортлото "5 из 36" и в час ночи узнала, что выиграла 27,5 миллионов рублей, при этом в начале... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T08:39:00+03:00
2025-10-08T08:39:00+03:00
московская область (подмосковье)
столото
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001757803_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_f01399f777d32cf494d0b09cb24edd7e.jpg
https://ria.ru/20241125/shalimova-1984416673.html
https://ria.ru/20250924/lotereya-2043908446.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001757803_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_623c5277703ec6e393739c26799d757e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), столото, россия, общество
Московская область (Подмосковье), Столото, Россия, Общество
Жительница Подмосковья дважды за год выиграла в лотерею

Жительница Подмосковья выиграла в лотерею 100 тысяч и 27,5 миллиона рублей

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВ пункте продажи лотерейных билетов
В пункте продажи лотерейных билетов - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
В пункте продажи лотерейных билетов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Жительница Подмосковья купила онлайн перед сном билеты лотереи "Спортлото "5 из 36" и в час ночи узнала, что выиграла 27,5 миллионов рублей, при этом в начале года женщина уже выигрывала в другой лотерее 100 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото".
"В начале 2025 года жительнице Московской области Гульнаре Г. довелось выиграть 100 тысяч рублей в лотерею "Спортлото "6 из 45", а спустя несколько месяцев - суперприз в размере 27 438 040 рублей, разыгранный в 137509-м тираже лотереи "Спортлото "5 из 36", - рассказали в компании.
Жанна Шалимова, Национальная Лотерея - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Жанна Шалимова: лотерея — национальная традиция
25 ноября 2024, 14:30
Там уточнили, что билет был куплен на три тиража подряд с числовой комбинацией, отмеченной наугад, и уже в ходе первого тиража жительница Подмосковья стала лотерейным миллионером.
"Перед сном купила билет на три тиража. Думаю, пусть поиграют, а утром посмотрю результат. В час ночи еще не спала: решила все-таки посмотреть и увидела заветный желтый баннер с суммой выигрыша. Но были сомнения, правда ли это - верилось с трудом, поэтому решила дождаться, пока пройдут все три тиража. Но мужа разбудила сразу", - передали в компании слова победительницы.
Гульнара - продавец-консультант в бьюти-сфере. Досуг проводит в домашних делах, встречается с детьми. Выигрыш победительница планирует направить на покупку жилья дочери и нового автомобиля себе.
Жительница Подмосковья, ставшая обладательницей суперприза в 56 миллионов рублей в лотерее Все или ничего - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Домохозяйка из Подмосковья выиграла 56 миллионов рублей в лотерею
24 сентября, 08:39
 
Московская область (Подмосковье)СтолотоРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала