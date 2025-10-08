Жительница Подмосковья дважды за год выиграла в лотерею

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Жительница Подмосковья купила онлайн перед сном билеты лотереи "Спортлото "5 из 36" и в час ночи узнала, что выиграла 27,5 миллионов рублей, при этом в начале года женщина уже выигрывала в другой лотерее 100 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото".

"В начале 2025 года жительнице Московской области Гульнаре Г. довелось выиграть 100 тысяч рублей в лотерею "Спортлото "6 из 45", а спустя несколько месяцев - суперприз в размере 27 438 040 рублей, разыгранный в 137509-м тираже лотереи "Спортлото "5 из 36", - рассказали в компании.

Там уточнили, что билет был куплен на три тиража подряд с числовой комбинацией, отмеченной наугад, и уже в ходе первого тиража жительница Подмосковья стала лотерейным миллионером.

"Перед сном купила билет на три тиража. Думаю, пусть поиграют, а утром посмотрю результат. В час ночи еще не спала: решила все-таки посмотреть и увидела заветный желтый баннер с суммой выигрыша. Но были сомнения, правда ли это - верилось с трудом, поэтому решила дождаться, пока пройдут все три тиража. Но мужа разбудила сразу", - передали в компании слова победительницы.