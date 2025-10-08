https://ria.ru/20251008/lotereya-2046966158.html
Раскрыта новая схема мошенничества с выигрышами в лотереях
Мошенники предлагают россиянам купить схему выигрыша в лотерее, тем самым втягивают их в финансовую пирамиду, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 08.10.2025
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Мошенники предлагают россиянам купить схему выигрыша в лотерее, тем самым втягивают их в финансовую пирамиду, выяснило РИА Новости.
Злоумышленники рассылают письма на электронную почту со ссылкой на Telegram-канал, где якобы есть схема выигрыша в лотерею. Однако доступ к каналу платный.
Заплатив, жертва попадает в Telegram-канал, но не обнаруживает там схему выигрыша, ей предлагают перепродавать доступ к каналу другим людям.