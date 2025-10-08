Раскрыта новая схема мошенничества с выигрышами в лотереях

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Мошенники предлагают россиянам купить схему выигрыша в лотерее, тем самым втягивают их в финансовую пирамиду, выяснило РИА Новости.

Злоумышленники рассылают письма на электронную почту со ссылкой на Telegram-канал, где якобы есть схема выигрыша в лотерею. Однако доступ к каналу платный.