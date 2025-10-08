Рейтинг@Mail.ru
02:18 08.10.2025 (обновлено: 09:13 08.10.2025)
Раскрыта новая схема мошенничества с выигрышами в лотереях
2025
Раскрыта новая схема мошенничества с выигрышами в лотереях

Мошенники предлагают россиянам купить схему выигрыша в лотерею

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Мошенники предлагают россиянам купить схему выигрыша в лотерее, тем самым втягивают их в финансовую пирамиду, выяснило РИА Новости.
Злоумышленники рассылают письма на электронную почту со ссылкой на Telegram-канал, где якобы есть схема выигрыша в лотерею. Однако доступ к каналу платный.
Заплатив, жертва попадает в Telegram-канал, но не обнаруживает там схему выигрыша, ей предлагают перепродавать доступ к каналу другим людям.
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Мошенники стали упоминать в схемах обмана цифровой рубль
5 октября, 07:03
 
