Офис Тихановской в Литве приостановил работу

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Офис представителя белорусской оппозиции Светланы Тихановской приостановил работу после того, как литовские власти понизили уровень ее охраны, заявил советник Тихановской Денис Кучинский.
Во вторник глава МИД Литвы Кестутис Будрис сообщил, что власти страны понизили уровень охраны Тихановской, эта охрана обходилась государству в 1 миллион евро в год, в эту сумму входила круглосуточная физическая охрана в Литве и за рубежом, автомобили для обеспечения безопасности, содержание резиденции и использование VIP-терминалов в аэропортах.
Захарова высмеяла видео с Тихановским
27 сентября, 18:10
"Первого октября нам сообщили о планируемых изменениях в обеспечении защиты Светланы Тихановской в Литве. Мы бы хотели, чтобы решение было объявлено немного раньше. Поскольку срок уведомления был очень коротким, у нас не было времени адаптировать деятельность офиса к этим изменениям. В результате нам пришлось временно приостановить работу офиса", - приводит слова Кучинского портал LRT (Литовское радио и телевидение).
Тихановская была оппозиционным кандидатом на выборах президента Белоруссии 9 августа 2020 года. На выборах в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко, в стране прошли протесты оппозиции. Для пресечения этих акций силовики использовали в том числе спецсредства и спецтехнику. В феврале 2021 года КГБ Белоруссии заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.