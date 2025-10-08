Рейтинг@Mail.ru
В Липецке нашли обломки беспилотника - РИА Новости, 08.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:56 08.10.2025
В Липецке нашли обломки беспилотника
В Липецке нашли обломки беспилотника - РИА Новости, 08.10.2025
В Липецке нашли обломки беспилотника
Обломки дрона обнаружены на одной из улиц Липецка, эвакуированы 50 человек, сообщил глава города Роман Ченцов. РИА Новости, 08.10.2025
В Липецке нашли обломки беспилотника

Ченцов: на одной из улиц Липецка обнаружили обломки БПЛА

Сотрудник медицинской службы. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Обломки дрона обнаружены на одной из улиц Липецка, эвакуированы 50 человек, сообщил глава города Роман Ченцов.
"На улице Будённого обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата. Сейчас нахожусь на месте. Из домов эвакуировали 50 человек. Сейчас все в безопасности. Тем, кому требовалась помощь, помогли устроиться в пунктах временного размещения. Остальные уехали к родственникам", - написал Ченцов в Telegram-канале.
Заголовок открываемого материала