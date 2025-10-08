https://ria.ru/20251008/lipetsk-2046963023.html
В Липецке нашли обломки беспилотника
В Липецке нашли обломки беспилотника
Обломки дрона обнаружены на одной из улиц Липецка, эвакуированы 50 человек, сообщил глава города Роман Ченцов. РИА Новости, 08.10.2025
В Липецке нашли обломки беспилотника
