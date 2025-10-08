https://ria.ru/20251008/lipetsk-2046959623.html
В Липецке нашли взрывоопасные обломки БПЛА
В Липецке нашли взрывоопасные обломки БПЛА
Взрывоопасные обломки БПЛА были обнаружены на улице Буденного в Липецке, на месте работают специалисты-взрывотехники и экстренные службы, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.10.2025
Артамонов: на улице Буденного в Липецке обнаружили взрывоопасные обломки БПЛА