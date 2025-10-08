Ликсутов: За 9 месяцев объем строительства по программе МПТ вырос на 25%

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Более 1,2 миллиона квадратных метров объектов промышленного назначения планируется возвести в Москве для размещения научно-производственных компаний, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Эта инфраструктура, отметил он, создается в рамках столичной программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), предполагается построить 30 промышленных объектов.
"В соответствии с постановлением мэра Москвы Сергея Собянина мы с 2020 года реализуем программу стимулирования создания мест приложения труда и поддерживаем девелоперов, которые возводят промышленную, деловую и социально-значимую инфраструктуру за пределами центра города. За девять месяцев 2025 года объем согласованного промышленного строительства по программе МПТ вырос более чем на 25% по сравнению с итоговым показателем 2024 года и составил свыше 1,2 миллиона квадратных метров", – привели слова Ликсутова в пресс-службе городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
По его словам, объем согласованного промстроительства по программе МПТ составил 17% от общего ее объема.
Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, к настоящему времени в рамках программы построены первые 6 объектов общей площадью 253 тысячи квадратных метров, они обеспечили рабочими местами более 5,1 тысячи человек. В целом найти недалеко от дома смогут более 22,3 тысячи человек.
"В промышленных комплексах и технопарках размещают производства компании по выпуску медицинской техники, фармацевтики, высокотехнологичного промышленного оборудования и комплектующих, строительной продукции, микроэлектроники, косметики и продуктов питания", – пояснил Гарбузов.
Как отметили в пресс-службе, в 2025 году город увеличил коэффициент расчета льготы по программе МПТ для девелоперов, которые инвестируют в строительство промышленных объектов. В результате льгота для таких проектов выросла на 14%.
Программа создания МПТ реализуется с 2020 года и охватила практически все районы города. Инвесторы возведут более 250 объектов общей площадью более 7,8 миллиона квадратных метров. Среди них - промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта. Совокупно в развитие Москвы и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 2,7 триллиона рублей, что позволит создать более 340 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики.