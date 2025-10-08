Ликсутов: За 9 месяцев объем строительства по программе МПТ вырос на 25%

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Более 1,2 миллиона квадратных метров объектов промышленного назначения планируется возвести в Москве для размещения научно-производственных компаний, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Эта инфраструктура, отметил он, создается в рамках столичной программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), предполагается построить 30 промышленных объектов.

"В соответствии с постановлением мэра Москвы Сергея Собянина мы с 2020 года реализуем программу стимулирования создания мест приложения труда и поддерживаем девелоперов, которые возводят промышленную, деловую и социально-значимую инфраструктуру за пределами центра города. За девять месяцев 2025 года объем согласованного промышленного строительства по программе МПТ вырос более чем на 25% по сравнению с итоговым показателем 2024 года и составил свыше 1,2 миллиона квадратных метров", – привели слова Ликсутова в пресс-службе городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

По его словам, объем согласованного промстроительства по программе МПТ составил 17% от общего ее объема.

Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, к настоящему времени в рамках программы построены первые 6 объектов общей площадью 253 тысячи квадратных метров, они обеспечили рабочими местами более 5,1 тысячи человек. В целом найти недалеко от дома смогут более 22,3 тысячи человек.

"В промышленных комплексах и технопарках размещают производства компании по выпуску медицинской техники, фармацевтики, высокотехнологичного промышленного оборудования и комплектующих, строительной продукции, микроэлектроники, косметики и продуктов питания", – пояснил Гарбузов.

Как отметили в пресс-службе, в 2025 году город увеличил коэффициент расчета льготы по программе МПТ для девелоперов, которые инвестируют в строительство промышленных объектов. В результате льгота для таких проектов выросла на 14%.