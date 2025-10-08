Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: За 9 месяцев объем строительства по программе МПТ вырос на 25% - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:20 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/liksutov-2046996590.html
Ликсутов: За 9 месяцев объем строительства по программе МПТ вырос на 25%
Ликсутов: За 9 месяцев объем строительства по программе МПТ вырос на 25% - РИА Новости, 08.10.2025
Ликсутов: За 9 месяцев объем строительства по программе МПТ вырос на 25%
Более 1,2 миллиона квадратных метров объектов промышленного назначения планируется возвести в Москве для размещения научно-производственных компаний, сообщил... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T10:20:00+03:00
2025-10-08T10:20:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
анатолий гарбузов
максим ликсутов
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2046995967_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e2b744348286c060f2468490abc5dc50.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2046995967_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_386b6d3aa969a0fdd5ed78496411eae2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анатолий гарбузов, максим ликсутов , москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Анатолий Гарбузов, Максим Ликсутов , Москва
Ликсутов: За 9 месяцев объем строительства по программе МПТ вырос на 25%

Заммэра Ликсутов: В Москве построят объекты для промкомпаний по программе МПТ

© Фото предоставлено пресс-службой ДИПППромпарк Сенькино
Промпарк Сенькино - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Промпарк Сенькино
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Более 1,2 миллиона квадратных метров объектов промышленного назначения планируется возвести в Москве для размещения научно-производственных компаний, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Эта инфраструктура, отметил он, создается в рамках столичной программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), предполагается построить 30 промышленных объектов.
"В соответствии с постановлением мэра Москвы Сергея Собянина мы с 2020 года реализуем программу стимулирования создания мест приложения труда и поддерживаем девелоперов, которые возводят промышленную, деловую и социально-значимую инфраструктуру за пределами центра города. За девять месяцев 2025 года объем согласованного промышленного строительства по программе МПТ вырос более чем на 25% по сравнению с итоговым показателем 2024 года и составил свыше 1,2 миллиона квадратных метров", – привели слова Ликсутова в пресс-службе городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
По его словам, объем согласованного промстроительства по программе МПТ составил 17% от общего ее объема.
Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, к настоящему времени в рамках программы построены первые 6 объектов общей площадью 253 тысячи квадратных метров, они обеспечили рабочими местами более 5,1 тысячи человек. В целом найти недалеко от дома смогут более 22,3 тысячи человек.
"В промышленных комплексах и технопарках размещают производства компании по выпуску медицинской техники, фармацевтики, высокотехнологичного промышленного оборудования и комплектующих, строительной продукции, микроэлектроники, косметики и продуктов питания", – пояснил Гарбузов.
Как отметили в пресс-службе, в 2025 году город увеличил коэффициент расчета льготы по программе МПТ для девелоперов, которые инвестируют в строительство промышленных объектов. В результате льгота для таких проектов выросла на 14%.
Программа создания МПТ реализуется с 2020 года и охватила практически все районы города. Инвесторы возведут более 250 объектов общей площадью более 7,8 миллиона квадратных метров. Среди них - промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта. Совокупно в развитие Москвы и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 2,7 триллиона рублей, что позволит создать более 340 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАнатолий ГарбузовМаксим ЛиксутовМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала