Алиханов рассказал о сокращении программ льготного автокредитования

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Проект федерального бюджета предусматривает сокращение финансирования программ льготного автокредитования и автолизинга на 2026 год по сравнению с увеличенными объемами этого года: на льготные автокредиты пока предусмотрено 20 миллиардов рублей, на лизинг - около 17 миллиардов рублей, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

В январе Минпромторг сообщал, что федеральный бюджет на 2025 год предусматривает финансирование программы льготного автокредитования в объеме свыше 36 миллиардов рублей, а льготного автолизинга - 27 миллиардов. Помимо этого, в августе Алиханов сообщал о планах министерства в августе-сентябре 2025 года выделить дополнительно 10 миллиардов рублей на льготное автокредитование из собственных средств.

"Мы в этом году увеличивали объем средств по сравнению с 2024 годом. Поэтому относительно увеличенного объема в первичной редакции законопроекта на 2026 год есть некоторое снижение - исходя из текущих бюджетных возможностей. Пока что порядка 17 миллиардов рублей предусмотрено на льготный лизинг и 20 миллиардов рублей - на льготное автокредитование", - сказал министр.

"Однако ко второму чтению мы уже будем готовы представить поправки, подразумевающие увеличение бюджетного финансирования на эти инструменты", - добавил он.

Программа льготного автокредитования предусматривает скидку от стоимости электромобиля в размере 35%, но не более 925 тысяч рублей, от стоимости автомобиля с ДВС - 20%, а для жителей Дальневосточного федерального округа - 25%. Программа действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, инвалидов, а также распространяется на семьи с детьми, приобретающие автомобиль в регионах ДФО.

В мае Минпромторг расширил ее подпрограммой "Семейный автомобиль". Дополнительно к уже действующим категориям граждан с 13 мая текущего года приобрести отечественный автомобиль на более выгодных условиях со скидкой в 10% могут семьи по всей России , имеющие двух и более детей.