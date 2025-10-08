Российские химики улучшили метод получения жизненно важных лекарств

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российские химики из МГУ улучшили способ получения жизненно важных лекарств, усовершенствовав метод сборки молекул, сообщило Минобрнауки РФ в среду.

В российском министерстве уточнили, что химики-органики совершенствуют ключевые реакции для сборки молекул, одна из таких "сборочных операций" — образование связи углерод-азот (C-N) в ароматических соединениях. Это фундаментальный шаг в создании большинства современных фармакологических препаратов. Обычно ученые пользовались дорогим металлом палладием и проводили химические реакции в стандартной колбе, однако сейчас российские химики предложили другой метод для сборки молекул - были применены рутениевый фотокатализатор и уникальная структура реактора для проведения реакций.

"Оказалось, что если проводить реакцию не в стандартной колбе..., а в проточном реакторе..., эффективность процесса многократно возрастает: в проточном реакторе свет равномерно пронизывает тонкий поток и поглощается эффективнее всем объемом, а не только внешним слоем жидкости... разработанный рутениевый фотокатализатор в проточном реакторе показал себя для активации никеля в реакции лучше, чем традиционный дорогой иридиевый комплекс", - говорится в тексте пресс-релиза, предоставленного Минобрнауки РФ

Это исследование — отличный пример того, как создание более эффективного синтетического процесса достигается путем сочетания химического и инженерного подходов: за счет оптимизации природы катализатора и конструкции реактора, отметили в ведомстве.

В Минобрнауки уточнили, что новый подход российских химиков имеет ряд преимуществ. В первую очередь, никель значительно доступнее и дешевле палладия. Во-вторых, реакция идет при комнатной температуре, а главным источником энергии служит синий свет, который делает процесс намного "зеленее", то есть экологичнее.