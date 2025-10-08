Рейтинг@Mail.ru
Российские химики улучшили метод получения жизненно важных лекарств - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:07 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/lekarstva-2046987568.html
Российские химики улучшили метод получения жизненно важных лекарств
Российские химики улучшили метод получения жизненно важных лекарств - РИА Новости, 08.10.2025
Российские химики улучшили метод получения жизненно важных лекарств
Российские химики из МГУ улучшили способ получения жизненно важных лекарств, усовершенствовав метод сборки молекул, сообщило Минобрнауки РФ в среду. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T09:07:00+03:00
2025-10-08T09:07:00+03:00
наука
россия
мгу имени м. в. ломоносова
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825068387_46:0:3582:1989_1920x0_80_0_0_628e25be4c44042a7f8efa5dc4afcc9f.jpg
https://ria.ru/20251007/nauka-2046136937.html
https://ria.ru/20251002/nauka-2045609566.html
https://ria.ru/20250929/mishustin-2045220774.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825068387_488:0:3140:1989_1920x0_80_0_0_4e86b213d10a65c412a8930d46a791e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мгу имени м. в. ломоносова, наука
Наука, Россия, МГУ имени М. В. Ломоносова, Наука
Российские химики улучшили метод получения жизненно важных лекарств

В МГУ улучшили метод сборки молекул для получения жизненно важных лекарств

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкВид на здание МГУ
Вид на здание МГУ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Вид на здание МГУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российские химики из МГУ улучшили способ получения жизненно важных лекарств, усовершенствовав метод сборки молекул, сообщило Минобрнауки РФ в среду.
В российском министерстве уточнили, что химики-органики совершенствуют ключевые реакции для сборки молекул, одна из таких "сборочных операций" — образование связи углерод-азот (C-N) в ароматических соединениях. Это фундаментальный шаг в создании большинства современных фармакологических препаратов. Обычно ученые пользовались дорогим металлом палладием и проводили химические реакции в стандартной колбе, однако сейчас российские химики предложили другой метод для сборки молекул - были применены рутениевый фотокатализатор и уникальная структура реактора для проведения реакций.
Испытание устройства проверки качества напитков - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Ученые создали гаджет для проверки состава напитков
Вчера, 09:00
"Оказалось, что если проводить реакцию не в стандартной колбе..., а в проточном реакторе..., эффективность процесса многократно возрастает: в проточном реакторе свет равномерно пронизывает тонкий поток и поглощается эффективнее всем объемом, а не только внешним слоем жидкости... разработанный рутениевый фотокатализатор в проточном реакторе показал себя для активации никеля в реакции лучше, чем традиционный дорогой иридиевый комплекс", - говорится в тексте пресс-релиза, предоставленного Минобрнауки РФ.
Это исследование — отличный пример того, как создание более эффективного синтетического процесса достигается путем сочетания химического и инженерного подходов: за счет оптимизации природы катализатора и конструкции реактора, отметили в ведомстве.
Врач осматривает ребенка с дерматитом - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Ученые придумали, как контролировать лечение дерматита
2 октября, 09:00
В Минобрнауки уточнили, что новый подход российских химиков имеет ряд преимуществ. В первую очередь, никель значительно доступнее и дешевле палладия. Во-вторых, реакция идет при комнатной температуре, а главным источником энергии служит синий свет, который делает процесс намного "зеленее", то есть экологичнее.
"Одновременное использование более дешевых никеля и рутения, энергии света и эффективного проточного метода открывает путь к более устойчивому и экономичному синтезу лекарств будущего", - подчеркнули в ведомстве.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Мишустин рассказал о разработках лекарств для лечения рака крови
29 сентября, 18:35
 
НаукаРоссияМГУ имени М. В. ЛомоносоваНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала