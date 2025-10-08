Лазарева* больше года не платит штраф за оправдание терроризма

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Телеведущая Татьяна Лазарева* (признана в России иноагентом), заочно осужденная за оправдание терроризма, больше года не выплачивает долг по штрафу на 42,8 тысячи рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными материалами и материалами судебных приставов.

Как следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, в октябре 2023 года Лазарева* была оштрафована за 40 тысяч рублей по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). При этом телеведущая не оплатила штраф в срок, поэтому 1 августа прошлого года Пресненский районный суд выдал исполнительный лист, по которому уже на следующий день приставы возбудили на нее исполнительное производство о взыскании с нее 40 тысяч рублей по штрафу.

Как следует из материалов судебным приставов, Лазарева* до сих пор не погасила долг: она должна оплатить штраф в 40 тысяч рублей, а также исполнительский сбор в 2,8 тысячи рублей за просрочку.

Вместе с тем, как передавал корреспондент РИА Новости, в Пресненском суде Москвы были озвучены судебные материалы, из которых следовало, что сначала Лазарева* не оплачивала назначенные за нарушение иноагентского законодательства штрафы, в отношении неё было возбуждено исполнительное производство. Позднее штрафы частично оплатила Ольга Лазарева, которая, как предполагается в материалах, является сестрой телеведущей.

Во вторник Пресненский суд Москвы в совокупности с предыдущим приговором назначил Лазаревой* наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет.

Пресненский суд столицы в августе начал заочно рассматривать дело в отношении телеведущей об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). По данным следствия, она дважды в течение одного года была привлечена к административной ответственности за нарушение иноагентского законодательства.

Лазарева* ранее была заочно осуждена на 6,5 лет колонии по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Ей также запретили на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Согласно материалам, оглашенным в ходе заседания, Лазарева* в августе 2023 года в ходе интервью на одном из YouTube-каналов заявила о допустимости осуществления террористических атак в России.

Телеведущая объявлена в международный розыск.