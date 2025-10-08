Рейтинг@Mail.ru
Лазарева* больше года не платит штраф за оправдание терроризма - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:32 08.10.2025 (обновлено: 03:33 08.10.2025)
https://ria.ru/20251008/lazareva-2046969115.html
Лазарева* больше года не платит штраф за оправдание терроризма
Лазарева* больше года не платит штраф за оправдание терроризма - РИА Новости, 08.10.2025
Лазарева* больше года не платит штраф за оправдание терроризма
Телеведущая Татьяна Лазарева* (признана в России иноагентом), заочно осужденная за оправдание терроризма, больше года не выплачивает долг по штрафу на 42,8... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T03:32:00+03:00
2025-10-08T03:33:00+03:00
россия
москва
татьяна лазарева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901434570_0:620:2049:1772_1920x0_80_0_0_207063e1f85acb1c664a47f4b1228618.jpg
https://ria.ru/20250602/shtrafy-2020371265.html
https://ria.ru/20250717/lazarev-2029601114.html
https://ria.ru/20251006/televeduschaya-2046680846.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901434570_0:428:2049:1964_1920x0_80_0_0_bd3065f4442d24be772dd87a556e2d5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, татьяна лазарева
Россия, Москва, Татьяна Лазарева
Лазарева* больше года не платит штраф за оправдание терроризма

Лазарева больше года не выплачивает долг по штрафу на 42,8 тысячи рублей

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкТатьяна Лазарева*
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Татьяна Лазарева*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Телеведущая Татьяна Лазарева* (признана в России иноагентом), заочно осужденная за оправдание терроризма, больше года не выплачивает долг по штрафу на 42,8 тысячи рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными материалами и материалами судебных приставов.
Как следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, в октябре 2023 года Лазарева* была оштрафована за 40 тысяч рублей по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). При этом телеведущая не оплатила штраф в срок, поэтому 1 августа прошлого года Пресненский районный суд выдал исполнительный лист, по которому уже на следующий день приставы возбудили на нее исполнительное производство о взыскании с нее 40 тысяч рублей по штрафу.
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Телеведущая Лазарева* не оплачивает судебные штрафы
2 июня, 06:26
Как следует из материалов судебным приставов, Лазарева* до сих пор не погасила долг: она должна оплатить штраф в 40 тысяч рублей, а также исполнительский сбор в 2,8 тысячи рублей за просрочку.
Вместе с тем, как передавал корреспондент РИА Новости, в Пресненском суде Москвы были озвучены судебные материалы, из которых следовало, что сначала Лазарева* не оплачивала назначенные за нарушение иноагентского законодательства штрафы, в отношении неё было возбуждено исполнительное производство. Позднее штрафы частично оплатила Ольга Лазарева, которая, как предполагается в материалах, является сестрой телеведущей.
Во вторник Пресненский суд Москвы в совокупности с предыдущим приговором назначил Лазаревой* наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет.
Пресненский суд столицы в августе начал заочно рассматривать дело в отношении телеведущей об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). По данным следствия, она дважды в течение одного года была привлечена к административной ответственности за нарушение иноагентского законодательства.
Интервью с телеведущей Татьяной Лазаревой - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Лазарева* намерена обжаловать заочный приговор
17 июля, 03:54
Лазарева* ранее была заочно осуждена на 6,5 лет колонии по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Ей также запретили на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Согласно материалам, оглашенным в ходе заседания, Лазарева* в августе 2023 года в ходе интервью на одном из YouTube-каналов заявила о допустимости осуществления террористических атак в России.
Телеведущая объявлена в международный розыск.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Суд огласит заочный приговор телеведущей Лазаревой* 7 октября
6 октября, 17:13
 
РоссияМоскваТатьяна Лазарева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала