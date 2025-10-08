https://ria.ru/20251008/lavrov-2047140148.html
Лавров раскритиковал попытки Запада возобновить санкции против Ирана
Лавров раскритиковал попытки Запада возобновить санкции против Ирана

8 октября 2025
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Попытки Запада возобновить санкции против Ирана, которые они выдают за "состоявшееся правовое действо", совершенно возмутительны, потому что резолюцию, одобрившую Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной программы нарушил не Иран, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«
"Сам факт возобновления этих санкций, которые Запад пытается выдать за состоявшееся правовое действо – совершенно возмутительная история, потому что, напомню, резолюция, одобрившая Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной программы, была нарушена не Ираном
. Исламская Республика выполняла ее с 2015 года, когда она только была принята", - сказал Лавров
в интервью для проекта "Мосты на Восток".
Он подчеркнул, что Иран согласился на резолюцию о возобновлении санкций исключительно по одной причине - страна не собиралась и не хотела нарушать "что бы то ни было".