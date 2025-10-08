Лавров раскритиковал попытки Запада возобновить санкции против Ирана

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Попытки Запада возобновить санкции против Ирана, которые они выдают за "состоявшееся правовое действо", совершенно возмутительны, потому что резолюцию, одобрившую Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной программы нарушил не Иран, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что Иран согласился на резолюцию о возобновлении санкций исключительно по одной причине - страна не собиралась и не хотела нарушать "что бы то ни было".