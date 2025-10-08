Рейтинг@Mail.ru
Лавров раскритиковал попытки Запада возобновить санкции против Ирана - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:46 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/lavrov-2047140148.html
Лавров раскритиковал попытки Запада возобновить санкции против Ирана
Лавров раскритиковал попытки Запада возобновить санкции против Ирана - РИА Новости, 08.10.2025
Лавров раскритиковал попытки Запада возобновить санкции против Ирана
Попытки Запада возобновить санкции против Ирана, которые они выдают за "состоявшееся правовое действо", совершенно возмутительны, потому что резолюцию,... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T19:46:00+03:00
2025-10-08T19:46:00+03:00
в мире
иран
россия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141045/30/1410453096_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_6e970c2fc0c46f8b8455bb923540fbb8.jpg
https://ria.ru/20251008/iran-2047134894.html
иран
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141045/30/1410453096_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_a2aa58f0442461b1300625585d83c771.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, россия, сергей лавров
В мире, Иран, Россия, Сергей Лавров
Лавров раскритиковал попытки Запада возобновить санкции против Ирана

Лавров высказался о попытках Запада возобновить санкции против Ирана

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Попытки Запада возобновить санкции против Ирана, которые они выдают за "состоявшееся правовое действо", совершенно возмутительны, потому что резолюцию, одобрившую Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной программы нарушил не Иран, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«
"Сам факт возобновления этих санкций, которые Запад пытается выдать за состоявшееся правовое действо – совершенно возмутительная история, потому что, напомню, резолюция, одобрившая Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной программы, была нарушена не Ираном. Исламская Республика выполняла ее с 2015 года, когда она только была принята", - сказал Лавров в интервью для проекта "Мосты на Восток".
Он подчеркнул, что Иран согласился на резолюцию о возобновлении санкций исключительно по одной причине - страна не собиралась и не хотела нарушать "что бы то ни было".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Лавров рассказал о переговорах по ядерной программе Ирана
Вчера, 19:18
 
В миреИранРоссияСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала