Рейтинг@Mail.ru
У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5 - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:07 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/kurily-2046968386.html
У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5
У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5 - РИА Новости, 08.10.2025
У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5
Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано в среду вблизи северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T03:07:00+03:00
2025-10-08T03:07:00+03:00
северо-курильск
тихий океан
парамушир
елена семенова
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg
https://ria.ru/20251004/kamchatka-2046419261.html
северо-курильск
тихий океан
парамушир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f76363c754e5d33b84f13e42acff129.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
северо-курильск, тихий океан, парамушир, елена семенова, происшествия
Северо-Курильск, Тихий океан, Парамушир, Елена Семенова, Происшествия
У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5

У северных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,5

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано в среду вблизи северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Тихом океане 8 октября в 10.22 (2.22 мск). Эпицентр находился в 89 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг - на глубине 60 километров", - рассказала собеседница агентства.
По информации сейсмолога, подземный толчок могли ощутить в Северо-Курильске силой до 3 баллов. Тревога цунами не объявлялась.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3
4 октября, 21:10
 
Северо-КурильскТихий океанПарамуширЕлена СеменоваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала