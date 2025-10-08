Консульство Индии в Казани будет открыто в течение нескольких недель

Рейтинг@Mail.ru
11:48 08.10.2025 (обновлено: 12:13 08.10.2025)
индия, россия, казань, владимир путин, нарендра моди, брикс, форум «time: россия - индия. взаимная эффективность»
Индия, Россия, Казань, Владимир Путин, Нарендра Моди, БРИКС, Форум «TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность»
© iStock.com / EXTREME-PHOTOGRAPHERВид на Казань
Вид на Казань - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© iStock.com / EXTREME-PHOTOGRAPHER
Вид на Казань. Архивное фото
КАЗАНЬ, 8 окт – РИА Новости. Консульство Индии в Казани, создание которого было анонсировано около года назад, будет открыто в течение нескольких недель, сообщил посол Республики Индия в Российской Федерации Винай Кумар.
"Я очень рад, что мы получили все необходимые подтверждения и согласования на уровне правительства Индии и со стороны правительства Российской Федерации для открытия консульства. В последующие несколько недель у нас будет официальное представительство, которое откроет свои двери в Казани", - сказал Кумар в ходе пленарного заседания бизнес-форума "TIME: Россия – Индия. Взаимная эффективность".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Путин и Моди обсудили сотрудничество России и Индии
Вчера, 16:37
Посол отметил, что прошло полтора года с момента его вступления в должность и приезда в Москву. "Наша цель была - открыть два генеральных консульства в центральных регионах России, и после предварительной работы я понял, что одним из таких мест, где мы откроем консульство, должен быть Татарстан и его столица Казань", - напомнил он.
По словам дипломата, Татарстан является одним из наиболее развитых и инвестиционно привлекательных регионов России. Имея очень развитую отраслевую базу и стратегическое видение, республика, по его оценке, создает не только уникальные возможности для сотрудничества на двусторонней основе, но и служит своего рода стартовой площадкой для развития российско-индийского сотрудничества в таких направлениях, как нефтехимия, инженерия, машиностроение, IT.
Кумар выразил уверенность, что помимо бизнеса и промышленности важно развивать и культурное сотрудничество. По его словам, есть огромный потенциал для роста двустороннего межрегионального сотрудничества. Все эти вопросы будут в зоне внимания создаваемого консульства Индии в Казани.
Президент РФ Владимир Путин в октябре 2024 года на переговорах с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках саммита БРИКС в столице Татарстана отмечал, что Россия приветствует решение Индии открыть генеральное консульство в Казани. По его словам, это будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений.
Кремль в Казани - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В Казани открывается первый бизнес-форум России и Индии
01:24
 
