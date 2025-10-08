Консульство Индии в Казани будет открыто в течение нескольких недель

КАЗАНЬ, 8 окт – РИА Новости. Консульство Индии в Казани, создание которого было анонсировано около года назад, будет открыто в течение нескольких недель, сообщил посол Республики Индия в Российской Федерации Винай Кумар.

"Я очень рад, что мы получили все необходимые подтверждения и согласования на уровне правительства Индии и со стороны правительства Российской Федерации для открытия консульства. В последующие несколько недель у нас будет официальное представительство, которое откроет свои двери в Казани", - сказал Кумар в ходе пленарного заседания бизнес-форума "TIME: Россия – Индия. Взаимная эффективность".

Посол отметил, что прошло полтора года с момента его вступления в должность и приезда в Москву. "Наша цель была - открыть два генеральных консульства в центральных регионах России, и после предварительной работы я понял, что одним из таких мест, где мы откроем консульство, должен быть Татарстан и его столица Казань", - напомнил он.

По словам дипломата, Татарстан является одним из наиболее развитых и инвестиционно привлекательных регионов России. Имея очень развитую отраслевую базу и стратегическое видение, республика, по его оценке, создает не только уникальные возможности для сотрудничества на двусторонней основе, но и служит своего рода стартовой площадкой для развития российско-индийского сотрудничества в таких направлениях, как нефтехимия, инженерия, машиностроение, IT.

Кумар выразил уверенность, что помимо бизнеса и промышленности важно развивать и культурное сотрудничество. По его словам, есть огромный потенциал для роста двустороннего межрегионального сотрудничества. Все эти вопросы будут в зоне внимания создаваемого консульства Индии в Казани.