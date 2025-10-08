В "Росконгрессе" рассказали о потрясении для мировой финансовой системы

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Страны Европы в ближайшие годы могут столкнуться с долговыми кризисами, которые потрясут мировую финансовую систему — особенно велики риски долгового кризиса во Франции и Италии, говорится в докладе "Росконгресса" "Бюджетный дисбаланс и долговая ловушка Евросоюза", с которым ознакомилось РИА Новости.

"В ближайшие годы Европа может столкнуться с долговыми кризисами, которые потрясут мировую финансовую систему. Особенно велики риски долгового кризиса во Франции и Италии", — отмечается в докладе.

По оценкам Международного валютного фонда, в течение последних 40 лет ни одна из крупных европейских стран не соблюдала так называемое правило Бона, напоминают авторы доклада. Согласно этому правилу, увеличение государственного долга в прошлом должно систематически компенсироваться за счет текущего и будущего профицита бюджета для стабилизации долга на определенном устойчивом уровне.

МВФ отмечает наличие механизма стабилизации долга только в нескольких небольших государствах Европы. Но и в тех странах, где действуют такие механизмы, предполагаемая скорость приведения госдолга к устойчивому уровню является очень низкой. Потребовалось бы до 20 лет первичного профицита бюджета (без учета стоимости обслуживания долга), чтобы компенсировать долговые шоки, наблюдавшиеся в ходе мирового финансового кризиса или пандемии COVID‑19.

"Помочь преодолеть долговую ловушку способно урезание расходов и увеличение доходов, но оба этих варианта затруднены для стран Евросоюза", — констатируют авторы доклада.

Возможность увеличения доходов за счет налоговых поступлений ограничена и без того высоким уровнем налогов, который уже сейчас снижает стимулы к инвестициям и занятости. При таких уровнях налоговых ставок, как, например, во Франции, их дальнейшее повышение приведет не к увеличению налоговых поступлений, а к сокращению суммарных сборов.