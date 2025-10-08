https://ria.ru/20251008/krasnojarsk-2047057763.html
Мошенники выманили у пенсионерки из Красноярска более миллиона рублей
Мошенники выманили у пенсионерки из Красноярска более миллиона рублей - РИА Новости, 08.10.2025
Мошенники выманили у пенсионерки из Красноярска более миллиона рублей
Мошенники выманили более 1 миллиона рублей у 84-летней жительницы Красноярска, которую ради реализации схемы отправили на самолете в Москву, сообщает краевой... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T14:00:00+03:00
2025-10-08T14:00:00+03:00
2025-10-08T14:00:00+03:00
происшествия
москва
красноярск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_2ee61837063e06075c2524e3a23c1ad1.jpg
https://ria.ru/20250402/pensioner-2008941103.html
москва
красноярск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_567361b38e4f94edb84342ad35699450.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, красноярск, россия
Происшествия, Москва, Красноярск, Россия
Мошенники выманили у пенсионерки из Красноярска более миллиона рублей
Мошенники из Москвы выманили у красноярской пенсионерки 1 млн рублей
КРАСНОЯРСК, 8 окт - РИА Новости. Мошенники выманили более 1 миллиона рублей у 84-летней жительницы Красноярска, которую ради реализации схемы отправили на самолете в Москву, сообщает краевой главк ГУМВД.
По данным пресс-службы, в полицию обратилась пенсионерка 1941 года рождения и рассказала сотрудникам, что стала жертвой аферистов, которым отдала около 1 миллиона 150 тысяч рублей. Как выяснили полицейские, на домашний телефон пенсионерки поступил звонок из якобы компании по ремонту домофонов. Женщине сообщили, что для ускорения процедуры починки ей необходимо назвать свои паспортные данные.
На следующий день пенсионерке позвонили якобы из правоохранительных органов и сообщили, что ранее женщине звонили мошенники. По словам звонивших, мошенников якобы поймали, но пожилой женщине необходимо задекларировать все имеющиеся у нее денежные средства, однако сделать это можно только в Москве
.
"Продолжая общение с женщиной, аферисты приобрели для неё электронные билеты в Москву и обратно, отправили их на её мобильный телефон. В столице красноярке вызвали такси из аэропорта в нужную точку, где её встретил мужчина, назвал кодовое слово, которое было обговорено заранее, и она передала ему деньги", - говорится в сообщении.
По данному факту, полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ
(Мошенничество).