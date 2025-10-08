Рейтинг@Mail.ru
Мошенники выманили у пенсионерки из Красноярска более миллиона рублей - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/krasnojarsk-2047057763.html
Мошенники выманили у пенсионерки из Красноярска более миллиона рублей
Мошенники выманили у пенсионерки из Красноярска более миллиона рублей - РИА Новости, 08.10.2025
Мошенники выманили у пенсионерки из Красноярска более миллиона рублей
Мошенники выманили более 1 миллиона рублей у 84-летней жительницы Красноярска, которую ради реализации схемы отправили на самолете в Москву, сообщает краевой... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T14:00:00+03:00
2025-10-08T14:00:00+03:00
происшествия
москва
красноярск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_2ee61837063e06075c2524e3a23c1ad1.jpg
https://ria.ru/20250402/pensioner-2008941103.html
москва
красноярск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_567361b38e4f94edb84342ad35699450.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, красноярск, россия
Происшествия, Москва, Красноярск, Россия
Мошенники выманили у пенсионерки из Красноярска более миллиона рублей

Мошенники из Москвы выманили у красноярской пенсионерки 1 млн рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 8 окт - РИА Новости. Мошенники выманили более 1 миллиона рублей у 84-летней жительницы Красноярска, которую ради реализации схемы отправили на самолете в Москву, сообщает краевой главк ГУМВД.
По данным пресс-службы, в полицию обратилась пенсионерка 1941 года рождения и рассказала сотрудникам, что стала жертвой аферистов, которым отдала около 1 миллиона 150 тысяч рублей. Как выяснили полицейские, на домашний телефон пенсионерки поступил звонок из якобы компании по ремонту домофонов. Женщине сообщили, что для ускорения процедуры починки ей необходимо назвать свои паспортные данные.
На следующий день пенсионерке позвонили якобы из правоохранительных органов и сообщили, что ранее женщине звонили мошенники. По словам звонивших, мошенников якобы поймали, но пожилой женщине необходимо задекларировать все имеющиеся у нее денежные средства, однако сделать это можно только в Москве.
"Продолжая общение с женщиной, аферисты приобрели для неё электронные билеты в Москву и обратно, отправили их на её мобильный телефон. В столице красноярке вызвали такси из аэропорта в нужную точку, где её встретил мужчина, назвал кодовое слово, которое было обговорено заранее, и она передала ему деньги", - говорится в сообщении.
По данному факту, полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).
Пенсионер - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
В Москве пенсионер отдал мошенникам около 60 миллионов рублей
2 апреля, 17:09
 
ПроисшествияМоскваКрасноярскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала