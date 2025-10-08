Рейтинг@Mail.ru
Антон Котяков: все соцобязательства в 2026 году будут исполнены - РИА Новости, 08.10.2025
12:00 08.10.2025
Антон Котяков: все соцобязательства в 2026 году будут исполнены
Антон Котяков: все соцобязательства в 2026 году будут исполнены - РИА Новости, 08.10.2025
Антон Котяков: все соцобязательства в 2026 году будут исполнены
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в интервью РИА Новости рассказал об обеспечении россиян пенсиями и социальными пособиями в следующем... РИА Новости, 08.10.2025
Антон Котяков: все соцобязательства в 2026 году будут исполнены

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в интервью РИА Новости рассказал об обеспечении россиян пенсиями и социальными пособиями в следующем году, индексации выплат и заложенном на выполнение соцобязательств бюджете, а также поделился позицией министерства по изменению возраста молодежи и применению цифрового рубля при предоставлении мер поддержки. Беседовала Анастасия Кëся.
– Как вы оцениваете проект федерального бюджета на следующий год?
– Все социальные обязательства перед гражданами будут выполнены. Мы предусмотрели необходимые объемы финансовых средств под выплату пенсий и пособий. Сейчас мы предусмотрели индексацию пособий и соцвыплат с 1 февраля по уровню фактической инфляции, которая ожидается по 2025 году, а страховых пенсий – выше инфляции, сразу с 1 января. При этом понимаем, что бюджет достаточно непростой, об этом говорят наши коллеги из финансового блока. Но все социальные обязательства перед гражданами в полном объеме будут исполнены.
– Сколько денег планируется заложить именно на исполнение социальных обязательств в следующем году?
– Если мы сейчас начнем перечислять расходы, то в целом на федеральном уровне, без учета расходов регионов, социальный бюджет составит свыше 19 триллионов рублей. Это выплаты по линии Социального фонда: пенсии, больничные, декретные, выплаты на детей, выплаты ветеранам и гражданам с инвалидностью. Это также средства, которые идут по линии Минтруда и Роструда: на выплату пособий по безработице, обеспечение таких мер поддержки как бесплатное переобучение, строительство социальных стационаров и другие.
– Что будет делать Минтруд с индексацией пенсий в случае, если инфляция по году окажется выше 7,6%?
– Инфляция по текущему прогнозу составляет 6,8%. Мы заложили индексацию с 1 января выше этого параметра – 7,6%. Если инфляция окажется выше и этой отметки, есть возможность увеличения размера индексации, как это было в 2025 году. Если помните, уже проиндексировав и выплатив пенсии в увеличенном размере, мы провели их доиндексацию с учетом того роста потребительских цен, который сложился по итогам 2024 года.
– Ранее председатель Общественного совета при Минтруде Константин Абрамов предложил поднять возраст молодежи с 35 до 40-45 лет. Как к такому предложению относятся в министерстве?
– Определение возраста молодежи находится за рамками компетенции министерства труда. И с учетом этого – за рамками компетенции Общественного совета при Минтруде. Константин Валерьевич высказывал свою личную точку зрения. Многие, что называется, "молоды душой". Да порой каждый чувствует себя явно младше "возраста по паспорту"! Но если серьезно, то на нормативном определении молодежи, которое сегодня сформировано на уровне 35 лет, завязано много процессов. В том числе – и различные меры поддержки граждан: в сфере занятости, жилья, предпринимательства. Изменение параметров этой группы повлияет на структуру расходов не только федерального бюджета, но и бюджетов субъектов Российской Федерации. Да и сами меры поддержки проектируются под целевую аудиторию. Любые подвижки в этом параметре несут за собой серьезные последствия, в том числе бюджетные. Прежде чем рассуждать на эту тему или принимать какие-то управленческие решения, точно нужно все параметры взвешивать. Поэтому с точки зрения нормативного определения возраста молодежи, я думаю, что то, что сегодня есть, соответствует своим задачам.
– Какова сегодня средняя продолжительность рабочего дня в России? Стали ли россияне работать дольше или, наоборот, меньше?
– Фактически она чуть меньше восьми часов. Она, конечно, выше ковидного периода, но в текущем году находится практически на уровне прошлого года – 7,43. А в 2024 году было 7,45. При этом даже в 2023 году – этот показатель был 7,39. То есть мы возвращаемся к стабильным отметкам продолжительности рабочего времени.
Нужно понимать, что на среднее количество отработанных часов влияют еще законодательно установленные режимы работы для отдельных категорий работников. У педагогов не 40-часовая рабочая неделя на одну ставку, у медиков – то же самое, при вредных условиях труда рабочий день тоже короче. Все это влияет на показатель продолжительности рабочего дня в среднем по стране. Поэтому эталонными восемь часов назвать нельзя.
– В целом планируются ли какие-то новые меры по повышению рождаемости детей?
– Во-первых, новации уже есть. С 1 сентября увеличен размер пособий по беременности и родам для студенток, которые обучаются очно. В прошлом году совместно с бизнес-сообществом разработали и утвердили на Российской трехсторонней комиссии рекомендации по реализации корпоративной социальной политики по поддержке работодателями работников с семейными обязанностями. Это по большому счету свод лучших и самых эффективных решений, которые помогают сотрудникам совмещать карьеру и воспитание детей. Неформально этот документ мы называем "корпоративный демографический стандарт". Сейчас возлагаем большие надежды на его широкое распространение. Планируем ввести систему мониторинга распространения корпоративного демографического стандарта на предприятиях.
Многое сделано по поручению президента. С 2026 года заработает семейная (налоговая) выплата для родителей двух и более детей. Уже разработаны необходимые нормы, чтобы приравнять женщин, удостоенных звания "Мать-героиня", в мерах соцподдержки с Героями труда. Надеюсь, что это решение будет принято Государственной думой осенью. В трудовом стаже многодетных родителей будут учитываться периоды ухода за всеми детьми.
Завершаем анализ региональных демографических программ с тем, чтобы выявить и поддержать наиболее эффективные меры. А в 41 регионе с низкой рождаемостью с этого года запущены десять новых мер по поддержке рождаемости. Также анализируем их эффект.
Предстоит и еще одна важная задача – модернизация маткапитала.
Но сказать, что у нас сейчас, уже в этом бюджете, будут еще новые выплаты и пособия пока не могу. В силу того, что многие уже принятые решения пока работают совсем недавно или вот-вот должны запуститься. Нужно дать им время, чтобы оценивать эффективность.
– В России идет внедрение цифрового рубля, обещают, что с 1 января 2026 года можно будет его использовать во всех сферах жизни. Появится ли возможность со следующего года в сфере социальной поддержки пользоваться им?
– В 2026 году таких решений мы не планируем. Мы понимаем, что цифровой рубль – это современный инструмент. К нему еще нужно привыкнуть и добиться определенного доверия со стороны наших граждан. Поэтому в 2026 году на выплаты в форме цифровых денег мы пока перейти не готовы. Дальше посмотрим. В зависимости от этого будем рассматривать его внедрение в нашу систему.
