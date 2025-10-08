В Эквадоре обстреляли кортеж президента

МЕХИКО, 8 окт - РИА Новости. Кортеж президента Эквадора Даниэля Нобоа подвергся вооружённому нападению в кантоне Каньяр, сообщил радиоканал Кортеж президента Эквадора Даниэля Нобоа подвергся вооружённому нападению в кантоне Каньяр, сообщил радиоканал Radio Atalaya

"Кортеж президента Даниэля Нобоа был атакован в кантоне Каньяр. Выстрелы были произведены по автомобилям, в которых находились глава государства и другие представители правительства", - говорится в сообщении радиостанции в X.

По данным администрации президента, которая сообщила о нападении без упоминания стрельбы, инцидент произошёл, когда Нобоа направлялся в Каньяр для объявления о строительстве очистных сооружений стоимостью 4,5 миллиона долларов и сдачи в эксплуатацию систем канализации.

В пресс-службе отметили, что атака была совершена по приказу радикальных группировок, а в кортеже находились также гражданские лица.