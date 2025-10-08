https://ria.ru/20251008/kortezh-2046960918.html
В Эквадоре обстреляли кортеж президента
В Эквадоре обстреляли кортеж президента
Кортеж президента Эквадора Даниэля Нобоа подвергся вооружённому нападению в кантоне Каньяр, сообщил радиоканал Radio Atalaya. РИА Новости, 08.10.2025
МЕХИКО, 8 окт - РИА Новости.
Кортеж президента Эквадора Даниэля Нобоа подвергся вооружённому нападению в кантоне Каньяр, сообщил радиоканал Radio Atalaya
.
"Кортеж президента Даниэля Нобоа был атакован в кантоне Каньяр. Выстрелы были произведены по автомобилям, в которых находились глава государства и другие представители правительства", - говорится в сообщении радиостанции в X.
По данным администрации президента, которая сообщила о нападении без упоминания стрельбы, инцидент произошёл, когда Нобоа направлялся в Каньяр для объявления о строительстве очистных сооружений стоимостью 4,5 миллиона долларов и сдачи в эксплуатацию систем канализации.
В пресс-службе отметили, что атака была совершена по приказу радикальных группировок, а в кортеже находились также гражданские лица.
Президентская администрация, не называя цифр, сообщила, что все задержанные по делу о нападении будут привлечены к ответственности по статьям о терроризме и покушении на убийство.