Рейтинг@Mail.ru
В Эквадоре обстреляли кортеж президента - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:18 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/kortezh-2046960918.html
В Эквадоре обстреляли кортеж президента
В Эквадоре обстреляли кортеж президента - РИА Новости, 08.10.2025
В Эквадоре обстреляли кортеж президента
Кортеж президента Эквадора Даниэля Нобоа подвергся вооружённому нападению в кантоне Каньяр, сообщил радиоканал Radio Atalaya. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T00:18:00+03:00
2025-10-08T00:18:00+03:00
в мире
эквадор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929139318_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_36f4e46a6cc867ac7407dfcde3a8de19.jpg
https://ria.ru/20250919/ekvador-2042864245.html
эквадор
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929139318_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_45a84187739e68f60f588d6d8a06a0d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эквадор
В мире, Эквадор
В Эквадоре обстреляли кортеж президента

Кортеж президента Эквадора Нобоа подвергся вооруженному нападению

© AP Photo / Dolores OchoaПрезидент Эквадора Даниэль Нобоа
Президент Эквадора Даниэль Нобоа - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© AP Photo / Dolores Ochoa
Президент Эквадора Даниэль Нобоа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕХИКО, 8 окт - РИА Новости. Кортеж президента Эквадора Даниэля Нобоа подвергся вооружённому нападению в кантоне Каньяр, сообщил радиоканал Radio Atalaya.
"Кортеж президента Даниэля Нобоа был атакован в кантоне Каньяр. Выстрелы были произведены по автомобилям, в которых находились глава государства и другие представители правительства", - говорится в сообщении радиостанции в X.
По данным администрации президента, которая сообщила о нападении без упоминания стрельбы, инцидент произошёл, когда Нобоа направлялся в Каньяр для объявления о строительстве очистных сооружений стоимостью 4,5 миллиона долларов и сдачи в эксплуатацию систем канализации.
В пресс-службе отметили, что атака была совершена по приказу радикальных группировок, а в кортеже находились также гражданские лица.
Президентская администрация, не называя цифр, сообщила, что все задержанные по делу о нападении будут привлечены к ответственности по статьям о терроризме и покушении на убийство.
Новый президент Эквадора Ленин Морено - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Экс-президенту Эквадора предъявили обвинение в получении взяток
19 сентября, 01:11
 
В миреЭквадор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала