В московских "Лужниках" не подтвердили сообщения о концерте Канье Уэста
17:44 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/kontsert-2047110933.html
В московских "Лужниках" не подтвердили сообщения о концерте Канье Уэста
Подтверждения сообщений о якобы выступлении в декабре рэпера Канье Уэста в московских "Лужниках" не было, сообщили РИА Новости в инфоцентре площадки. РИА Новости, 08.10.2025
2025
канье уэст, в мире
В московских "Лужниках" не подтвердили сообщения о концерте Канье Уэста

© AP Photo / Invision/Evan AgostiniКанье Уэст
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Канье Уэст. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Подтверждения сообщений о якобы выступлении в декабре рэпера Канье Уэста в московских "Лужниках" не было, сообщили РИА Новости в инфоцентре площадки.
Ранее в Telegram-каналах распространились сообщения о якобы выступлении Канье Уэста 8 декабря в "Лужниках".
"Официального подтверждения не было", - сообщили в информационном центре "Лужников".
