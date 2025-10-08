https://ria.ru/20251008/kontsert-2047110933.html
В московских "Лужниках" не подтвердили сообщения о концерте Канье Уэста
В московских "Лужниках" не подтвердили сообщения о концерте Канье Уэста - РИА Новости, 08.10.2025
В московских "Лужниках" не подтвердили сообщения о концерте Канье Уэста
Подтверждения сообщений о якобы выступлении в декабре рэпера Канье Уэста в московских "Лужниках" не было, сообщили РИА Новости в инфоцентре площадки. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T17:44:00+03:00
2025-10-08T17:44:00+03:00
2025-10-08T17:44:00+03:00
канье уэст
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747985011_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_aa278e977212056c79186edd9a3a4cd8.jpg
https://realty.ria.ru/20251003/tejlor-2046250787.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747985011_0:0:1864:1397_1920x0_80_0_0_0fc910aa83475d396ac1ae52f5939b3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канье уэст, в мире
В московских "Лужниках" не подтвердили сообщения о концерте Канье Уэста
Канье Уэст не собирается приезжать в Москву