Договоренностей о консультациях с США по раздражителям нет, заявил Рябков
08.10.2025
Договоренностей о консультациях с США по раздражителям нет, заявил Рябков
Договорённостей о дате и месте проведения очередного раунда между РФ и США по двусторонним раздражителям пока нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 08.10.2025
Договоренностей о консультациях с США по раздражителям нет, заявил Рябков
