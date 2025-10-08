Рейтинг@Mail.ru
Договоренностей о консультациях с США по раздражителям нет, заявил Рябков - РИА Новости, 08.10.2025
13:43 08.10.2025
Договоренностей о консультациях с США по раздражителям нет, заявил Рябков
Договорённостей о дате и месте проведения очередного раунда между РФ и США по двусторонним раздражителям пока нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
2025
Договоренностей о консультациях с США по раздражителям нет, заявил Рябков

Рябков: РФ и США не договорились о дате и месте консультаций по раздражителям

Сергей Рябков
Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Договорённостей о дате и месте проведения очередного раунда между РФ и США по двусторонним раздражителям пока нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Нет договорённостей на этот счет. Я склонен предположить, что мы сначала будем договариваться о конкретной дате, а потом о месте. Пока еще до этого не дошло. Мы находимся, по сути дела, если не в ежедневном, то в регулярном и частом контакте с коллегами на эту тему тоже", - сказал Рябков журналистам.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Рябков рассказал о диалоге России и США по обмену заключенными
11:58
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
