Нобелевский комитет отметил вклад лауреатов премии по химии
Нобелевский комитет отметил вклад лауреатов премии по химии - РИА Новости, 08.10.2025
Нобелевский комитет отметил вклад лауреатов премии по химии
Результаты работ лауреатов Нобелевской премии по химии 2025 года помогают решить экологические проблемы, связанные с улавливанием парниковых газов и токсичных... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T13:33:00+03:00
2025-10-08T13:33:00+03:00
2025-10-08T13:33:00+03:00
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047043159_0:19:1280:979_1920x0_80_0_0_9f05dc7874733d042548be07313ba313.jpg
Нобелевский комитет отметил вклад лауреатов премии по химии
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Результаты работ лауреатов Нобелевской премии по химии 2025 года помогают решить экологические проблемы, связанные с улавливанием парниковых газов и токсичных веществ, а также позволяют создавать материалы с новыми свойствами, заявил Нобелевский комитет по химии.
Нобелевская премия 2025 года по химии в среду была присуждена ученым Сусуму Китагаве, Ричарду Робсону и Омару Ягхи за работы по металлоорганическим соединениям. Японский ученый Китагава (1951) – профессор Университета Киото. Британец Робсон (1937) – профессор австралийского Университета Мельбурна. Иорданец Ягхи (1965) – профессор Калифорнийского университета (США
).
Китагава, Робсон и Ягхи разработали "новую форму молекулярной архитектуры", подчеркивается в пресс-релизе Нобелевского комитета. В таких конструкциях ионы металлов служат "краеугольными камнями", связанными длинными органическими молекулами на основе углерода. В результате получаются кристаллы с крупными полостями – металлоорганические каркасы.
Эти конструкции могут использоваться для улавливания углекислого газа, водяных паров из воздуха в пустынях, хранения токсичных газов или катализа химических реакций, поясняется в пресс-релизе. К настоящему времени созданы десятки тысяч различных металлоорганических каркасов.
"Металлоорганические каркасы обладают огромным потенциалом, открывая ранее непредвиденные возможности для создания "на заказ" материалов с новыми функциями", - пояснил председатель Нобелевского комитета по химии Хайнер Линке.