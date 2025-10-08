Рейтинг@Mail.ru
В ЕС воры похитили до 170 книг русских классиков
04:00 08.10.2025 (обновлено: 08:36 08.10.2025)
В ЕС воры похитили до 170 книг русских классиков
До 170 редких изданий русских классиков, в основном Александра Пушкина, были украдены из библиотек ЕС, воры в каждом городе использовали новые национальности,... РИА Новости, 08.10.2025
в мире, латвия, евросоюз, александр пушкин, литва, михаил лермонтов, эстония, николай гоголь
В мире, Латвия, Евросоюз, Александр Пушкин, Литва, Михаил Лермонтов, Эстония, Николай Гоголь
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. До 170 редких изданий русских классиков, в основном Александра Пушкина, были украдены из библиотек ЕС, воры в каждом городе использовали новые национальности, сообщает газета Guardian.
По данным издания, до 170 редких книг русской классики общей стоимостью более 2,5 миллиона фунтов стерлингов (3,3 миллиона долларов) были украдены в Латвии, Эстонии, Литве, Финляндии, Чехии, Франции, Польше, ФРГ и Швейцарии.
"Тактика воров в каждом городе была в целом одинаковой: два человека использовали поддельные документы, чтобы заказать редкие русские книги... Их легенды различались, и это были не всегда одни и те же люди. В Варшаве они выдавали себя за словаков, в Хельсинки - за поляков. В Риге они утверждали, что они - украинские беженцы, которые хотят изучить историю России", - говорится в публикации.
Согласно информации Guardian, воры иногда оставляли после себя подделки. Также издание со ссылкой на одного из воров утверждает, что кражи мог заказать влиятельный коллекционер или торговец антиквариатом. Среди украденных изданий были также книги Михаила Лермонтова и Николая Гоголя.
По данным издания, всего были задержаны пятеро подозреваемых в кражах, при этом как минимум четверо из них граждане Грузии. Как отмечается, в феврале 2025 года они были признаны виновными, четверо были приговорены к нескольким годам лишения свободы, а одна из них получила условный срок.
В МИД оценили конкурс "Интервидение"
В миреЛатвияЕвросоюзАлександр ПушкинЛитваМихаил ЛермонтовЭстонияНиколай Гоголь
 
 
