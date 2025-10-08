В ЕС воры похитили до 170 книг русских классиков

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. До 170 редких изданий русских классиков, в основном Александра Пушкина, были украдены из библиотек ЕС, воры в каждом городе использовали новые национальности, сообщает газета Guardian.
"Тактика воров в каждом городе была в целом одинаковой: два человека использовали поддельные документы, чтобы заказать редкие русские книги... Их легенды различались, и это были не всегда одни и те же люди. В Варшаве они выдавали себя за словаков, в Хельсинки - за поляков. В Риге они утверждали, что они - украинские беженцы, которые хотят изучить историю России", - говорится в публикации.
Согласно информации Guardian, воры иногда оставляли после себя подделки. Также издание со ссылкой на одного из воров утверждает, что кражи мог заказать влиятельный коллекционер или торговец антиквариатом. Среди украденных изданий были также книги Михаила Лермонтова и Николая Гоголя.
По данным издания, всего были задержаны пятеро подозреваемых в кражах, при этом как минимум четверо из них граждане Грузии. Как отмечается, в феврале 2025 года они были признаны виновными, четверо были приговорены к нескольким годам лишения свободы, а одна из них получила условный срок.