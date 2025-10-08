https://ria.ru/20251008/kitagava-2047044011.html
Названы лауреаты Нобелевской премии по химии
Названы лауреаты Нобелевской премии по химии - РИА Новости, 08.10.2025
Названы лауреаты Нобелевской премии по химии
Нобелевскую премию по химии присудили японцу Сусуму Китагаве, британцу Ричарду Робсону и иорданцу Омару Ягхи за работы по металлоорганическим соединениям. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T12:55:00+03:00
2025-10-08T12:55:00+03:00
2025-10-08T13:38:00+03:00
Названы лауреаты Нобелевской премии по химии
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Нобелевскую премию по химии присудили японцу Сусуму Китагаве, британцу Ричарду Робсону и иорданцу Омару Ягхи за работы по металлоорганическим соединениям.
"Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар Яги удостоены Нобелевской премии по химии 2025 года. Они разработали новую форму молекулярной архитектуры", — заявил Нобелевский комитет в Стокгольме
.
Как поясняется в пресс-релизе, ученые создали конструкции, в которых ионы металлов служат "краеугольными камнями", связанными длинными органическими молекулами на основе углерода. В результате получаются кристаллы с крупными полостями — металлоорганические каркасы.
«
"Металлоорганические каркасы обладают огромным потенциалом, открывая ранее непредвиденные возможности для создания на заказ материалов с новыми функциями", — сказал председатель Нобелевского комитета по химии Хайнер Линке.
Эти конструкции могут использоваться для улавливания углекислого газа, водяных паров из воздуха в пустыне, хранения токсичных газов или катализа химических реакций. На сегодняшний день созданы уже десятки тысяч различных металлоорганических каркасов.
Китагава (род. 1951) — профессор Университета Киото. Робсон (род. 1937) работает в Университете Мельбурна
(Австралия
), а Ягхи (род. 1965) — в Калифорнийском университете в США
.