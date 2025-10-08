Названы лауреаты Нобелевской премии по химии

Нобелевская премия-2025 по химии присуждена Сусуму Китагаве, Ричарду Робсону и Омару Ягхи

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Нобелевскую премию по химии присудили японцу Сусуму Китагаве, британцу Ричарду Робсону и иорданцу Омару Ягхи за работы по металлоорганическим соединениям.

"Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар Яги удостоены Нобелевской премии по химии 2025 года. Они разработали новую форму молекулярной архитектуры", — заявил Нобелевский комитет в Стокгольме

Как поясняется в пресс-релизе, ученые создали конструкции, в которых ионы металлов служат "краеугольными камнями", связанными длинными органическими молекулами на основе углерода. В результате получаются кристаллы с крупными полостями — металлоорганические каркасы.

« "Металлоорганические каркасы обладают огромным потенциалом, открывая ранее непредвиденные возможности для создания на заказ материалов с новыми функциями", — сказал председатель Нобелевского комитета по химии Хайнер Линке.

Эти конструкции могут использоваться для улавливания углекислого газа, водяных паров из воздуха в пустыне, хранения токсичных газов или катализа химических реакций. На сегодняшний день созданы уже десятки тысяч различных металлоорганических каркасов.