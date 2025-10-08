Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли ракетный удар по цеху производства дронов ВСУ у Херсона - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:08 08.10.2025 (обновлено: 17:40 08.10.2025)
https://ria.ru/20251008/kherson-2047101944.html
ВС России нанесли ракетный удар по цеху производства дронов ВСУ у Херсона
ВС России нанесли ракетный удар по цеху производства дронов ВСУ у Херсона - РИА Новости, 08.10.2025
ВС России нанесли ракетный удар по цеху производства дронов ВСУ у Херсона
Российские военные нанесли удар по цеху производства украинских дронов в районе Херсона, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T17:08:00+03:00
2025-10-08T17:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
херсон
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047103784_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d5070ffcc97e236f0f96409b08a037e7.jpg
https://ria.ru/20251008/svo-2046805938.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
херсон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Ракетный удар "Искандером-М" по цеху производства БПЛА в районе Херсона
ВС России нанесли ракетный удар "Искандером-М" по цеху производства БПЛА в районе Херсона, сообщили в Минобороны
2025-10-08T17:08
true
PT0M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047103784_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b68b37efde30266d38a45a6a88640236.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, херсон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Херсон, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли ракетный удар по цеху производства дронов ВСУ у Херсона

По цеху производства дронов ВСУ под Херсоном прилетел Искандер. Что известно

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по цеху производства украинских дронов в районе Херсона, сообщило Министерство обороны.
"Минобороны опубликовало кадры объективного контроля нанесения ракетного удара по цеху производства беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе населенного пункта Херсон. Точность попадания и контроль уничтожения военного объекта ВСУ осуществлял российский расчет разведывательного беспилотного летательного аппарата", — заявили в ведомстве.
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
"Есть всего несколько секунд". Кто охотится на летящие в Россию дроны ВСУ
Вчера, 08:00
Отмечается, что удар осуществили при помощи оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".

Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022-го по итогам референдума. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать эту территорию. Сейчас российская армия контролирует 75% региона, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.

В ответ на атаки противника на гражданскую инфраструктуру российские войска используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также БПЛА для поражения исключительно военных объектов и предприятий украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьХерсонВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала