ВС России нанесли ракетный удар по цеху производства дронов ВСУ у Херсона

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по цеху производства украинских дронов в районе Херсона, сообщило Министерство обороны.
"Минобороны опубликовало кадры объективного контроля нанесения ракетного удара по цеху производства беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе населенного пункта Херсон. Точность попадания и контроль уничтожения военного объекта ВСУ осуществлял российский расчет разведывательного беспилотного летательного аппарата", — заявили в ведомстве.
Отмечается, что удар осуществили при помощи оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".
Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022-го по итогам референдума. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать эту территорию. Сейчас российская армия контролирует 75% региона, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
В ответ на атаки противника на гражданскую инфраструктуру российские войска используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также БПЛА для поражения исключительно военных объектов и предприятий украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18