ВС России нанесли ракетный удар по цеху производства дронов ВСУ у Херсона

Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022-го по итогам референдума. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать эту территорию. Сейчас российская армия контролирует 75% региона, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.