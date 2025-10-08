В ЦБ ответили на вопрос об отключении Visa и Mastercard, выданных в России
Отключение Visa и Masterсard в России. Заявление представителя ЦБ
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкБанковская карта международной платежной системы Masterсard
СИРИУС, 8 окт — РИА Новости. ЦБ не будет отключать выданные в России карты Visa и Mastercard с продленным сроком действия, заявила директор департамента национальной платежной системы Алла Бакина.
"Мы нашли решение для того, чтобы карты не блокировались, точно как регулятор никаких резких шагов, которые доставят неудобства гражданам, мы делать не будем. Мы находимся в диалоге с банками, с рынком, как предпринять правильные шаги для того, чтобы все вопросы безопасности соблюдались и работа карт не остановилась", — сказала она.
В июле Бакина отмечала, что ЦБ рассматривает возможность ограничить период использования банковских карт с истекшим сроком для борьбы с мошенничеством. По ее словам, сегодня этот вопрос все еще обсуждается.
"Здесь правильно не просто ограничить этот срок, а <...> синхронизироваться с банками, как произвести плавное замещение. <...> Эта работа с 2022 года банками проводится по постепенному, поэтапному выводу карт ушедших платежных систем. Мы не планируем предпринимать резких движений", — подчеркнула она.
Международные платежные системы Visa и Mastercard ушли с российского рынка весной 2022 года. Их карты продолжили работать в России как обычно, поскольку функции по их обслуживанию выполняет НСПК — оператор платежной системы "Мир". Тогда же НСПК рекомендовала банкам продолжить использование карт с истекшим сроком действия.
