В Канаде оценили перспективы урегулирования торговых споров с США
00:02 08.10.2025
В Канаде оценили перспективы урегулирования торговых споров с США
в мире
канада
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
марк карни
в мире, канада, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, марк карни
В мире, Канада, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Марк Карни
ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Министр внутренней торговли Канады Доминик Леблан заявил, что после сегодняшней встречи с администрацией США разделяет больший оптимизм касательно урегулирования торговых споров между странами.
"Сегодня я настроен более оптимистично после тех обсуждений в Белом доме, чем когда мы приехали вчера в Вашингтон, но признаю, что нам ещё предстоит проделать некоторую работу, но у нас есть заинтересованный, активный и уважительный партнёр в лице Соединённых Штатов, и я заинтересован в том, чтобы мы могли завершить эту работу как можно быстрее", - заявил Леблан после переговоров в Белом доме.
В конце июля президент США Дональд Трамп после объявления премьер-министром Канады Марком Карни о намерении признать Государство Палестина заявил, что Вашингтону будет сложно заключить с Оттавой торговую сделку.
После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Также президент США заявлял, что Канада должна быть 51-м штатом США, так как она полностью зависит от Вашингтона.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Трамп и Карни обсудили укрепление сотрудничества в обороне
В миреКанадаСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампМарк Карни
 
 
