На Камчатке спасателей перевели в режим повышенной готовности

П.-КАМЧАТСКИЙ, 8 окт - РИА Новости. Спасательные службы Камчатского края приведены в режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий, сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.

Спасатели предупреждают о возможных нарушениях в системе энергоснабжения, осложнении обстановки на автомобильных дорогах, срыве слабоукрепленной кровли и падении деревьев.

Населению ГУ МЧС рекомендует воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов и соблюдать осторожность при передвижении по трассам, а туристическим группам и охотникам советует отказаться от выходов на маршруты.