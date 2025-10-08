Рейтинг@Mail.ru
09:15 08.10.2025
На Камчатке спасателей перевели в режим повышенной готовности
Спасательные службы Камчатского края приведены в режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий, сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона. РИА Новости, 08.10.2025
происшествия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатка
россия
камчатский край
камчатка
россия
2025
происшествия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатка, россия
Происшествия, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Камчатка, Россия
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюВертолет МЧС России
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Вертолет МЧС России. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 8 окт - РИА Новости. Спасательные службы Камчатского края приведены в режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий, сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.
"Главное управление МЧС России по Камчатскому краю и его структурные подразделения переводятся в режим повышенной готовности", - говорится в сообщении пресс-службы.
По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в Петропавловске-Камчатском и Вилючинском городских округах, а также местами в Елизовском и Усть-Большерецком муниципальных округах прогнозируются сильный, местами очень сильный дождь со снегом, ветер скоростью до 18-23 метров в секунду, местами - до 25-30 метров в секунду.
Спасатели предупреждают о возможных нарушениях в системе энергоснабжения, осложнении обстановки на автомобильных дорогах, срыве слабоукрепленной кровли и падении деревьев.
"Повышена вероятность пропажи, травмирования и гибели людей вне населенных пунктов, осуществляющих туристическую и спортивную деятельность", – добавила пресс-служба.
Населению ГУ МЧС рекомендует воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов и соблюдать осторожность при передвижении по трассам, а туристическим группам и охотникам советует отказаться от выходов на маршруты.
ПроисшествияКамчатский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КамчаткаРоссия
 
 
